Sofia Coppola défend l’écart d’âge dans Lost in Translation (et on craint le pire avec Priscillia)

Après Lost in Translation et son couple platonique séparé par une différence d’âge de 34 ans, Sofia Coppola est de retour avec une histoire d’amour entre un homme de 24 ans et une enfant en dessous de la majorité sexuelle. Alors que la réalisatrice a confié ne pas avoir vraiment réfléchi à l’écart d’âge entre les personnages de son deuxième film et avant la sortie de Priscillia, il est grand temps de questionner l’esthétisation de la pédocriminalité dans son cinéma.

Lost in Translation n’était pas un accident : avec Priscillia, Sofia Coppola confirme son intérêt pour les couples hétérosexuels où les hommes sont (beaucoup) plus âgés que les femmes.

À lire aussi : Le Consentement : une bande-annonce glaçante et salutaire pour le film sur l’affaire Matzneff

En 2003, Lost in Translation, racontait la romance entre un homme dépressif (Bill Murray, 53 ans au moment du tournage), et celui de Scarlett Johansson, qui n’en comptait que 19. Elle jouait une jeune femme en manque d’attention, délaissée par un mari absent. Seuls dans un hôtel à Tokyo, les deux personnages finissaient par nouer une relation platonique.

34 ans séparaient les deux comédiens. Pourtant, dans un entretien récent, la cinéaste a même confié ne pas avoir songé à la dimension problématique de Lost in Translation, avant que ses enfants n’attirent son attention sur ce point. Dans les colonnes de Rolling Stone, elle a confié :

« J’ai montré le film à mes enfants il y a quelques années, alors que nous allions à Tokyo et que nous séjournions au Park Hyatt. C’était la première fois que je le revoyais depuis quelque temps, et ils me disaient : « Pourquoi est-elle si jeune et lui bien plus vieux ? » J’avais fait le film quand j’étais plus proche de l’âge de Scarlett et je n’y avais pas vraiment pensé. Mais eux, c’est ce qu’ils ont le plus remarqué.

Une partie de l’histoire avait pour objectif de montrer qu’il était possible d’avoir des connexions romantiques qui ne sont pas sexuelles ou physiques. On peut avoir une attirance pour quelqu’un où il n’y a rien de tout ça. L’idée était de montrer qu’on peut avoir une connexion avec quelqu’un avec qui on ne peut pas être, parce qu’on est à des stades différents de notre vie. »