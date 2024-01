Même en comptant parmi les noms les plus reconnus du cinéma, les réalisatrices ne sont pas à l’abri de voir des portes se fermer sous leur nez. Sofia Coppola a confié qu’Apple TV+ avait abandonné son projet de série au prétexte d’un argument financier, alors même que la réalisatrice pensait que la plateforme disposait de « ressources infinies ».

Alors que Sofia Coppola poursuit la promotion de Priscilla, la réalisatrice a confié au New Yorker ses regrets d’avoir vu son ambitieux projet de série annulé. Coppola a révélé que les producteurs d’Apple TV+ – en grande majorité des hommes – avaient abandonné son projet en cours de route.

Une série centrée sur une héroïne

The Custom of the Country est le nom de cette série que l’on ne verra pas pour le moment. Inspirée du roman d’Edith Wharton, l’histoire devait suivre le parcours d’Ondine Spragg, une femme du début du XXe siècle cherchant à s’élever dans la haute société de Manhattan. Cette série avait tout pour réussir : en plus du nom de Sofia Coppola, on retrouvait celui de Florence Pugh, créditée pour le rôle principal.

Pourtant, Sofia Coppola n’en était pas à son coup d’essai avec Apple TV+. Comme le rappelle Écran Large, leur collaboration avait abouti au film On the Rocks avec Bill Murray et Rashida Jones en 2020.

Florence Pugh Oppenheimer // Source : Universal

Travailler avec Apple TV+ a été « un vrai calvaire »

Coppola a expliqué que cette association avait tourné au désastre, qualifiant même cette dernière de « vrai calvaire ». « Je pensais qu’ils avaient des ressources infinies », a-t-elle confié à propos d’Apple TV+, précisant que ses interlocuteurs dans l’entreprise à la pomme étaient « pour la plupart des mecs ». Selon la réalisatrice, ces derniers se sont retiré du projet parce qu’« ils n’ont pas compris le personnage d’Ondine ». Les confidences de Sofia Coppola résonnent avec ce que la réalisatrice avait expliqué à propos de Priscilla, son film réalisé avec la somme dérisoire de 20 millions de dollars. À titre de comparaison, le Elvis de Baz Luhrmann en avait coûté 85.

À propos de cette collaboration avortée, la réalisatrice a conclu : « C’était comme une relation dont vous comprenez que vous auriez dû l’arrêter il y a quelque temps. »

