Le Consentement : une bande-annonce glaçante et salutaire pour le film sur l’affaire Matzneff

Porté par Kim Higelin et Jean-Paul Rouve, Le Consentement s’est révélé dans une bande-annonce glaçante, au plus proche du réel. On y voit notamment une archive de télévision où la chroniqueuse et romancière Denise Bombardier accuse publiquement Matzneff d’être un pédocriminel protégé et impuni.

En 2020, l’écrivaine Vanessa Springora racontait dans Le Consentement l’emprise que lui a fait subir le pédocriminel Gabriel Matzneff, alors qu’elle avait 13 ans et lui 50.

Ouvrage bouleversant, révoltant, et révélateur de l’impunité de certains hommes (l’auteur à succès était résolument défendu par l’intelligentsia de la fin des années 80), Le Consentement a été adapté dans un film, dont la bande-annonce vient d’être dévoilée.

La bande-annonce du Consentement

Un film au plus proche du réel, pour un récit nécessaire

Pour porter cette histoire glaçante, mais dont le récit est nécessaire pour faire entendre la voix des personnes victimes de pédocriminialité, on retrouve l’acteur Jean-Paul Rouve, crâne rasé et métamorphosé en Gabriel Matzneff. À 23 ans, Kim Higelin, la petite-fille de Jacques Higelin et nièce d‘Izïa Higelin incarne Vanessa Springora. Quant à Lætitia Casta, elle campe le rôle de sa mère.

Réalisé par Vanessa Filho (Gueule d’ange), le long-métrage raconte les crimes de Gabriel Matzneff subi par la jeune fille dès leur rencontre en 1985, alors qu’elle n’avait que 13 ans.

Le film donne à voir l’horreur subie par Vanessa Springora, impuissante et délaissée face à un prédateur adulé et protégé par le monde culturel et politique. La bande-annonce laisse présager un film au plus proche du réel : on y voit notamment la prise de parole salutaire de Denise Bombardier à l’encontre de Gabriel Matzneff, qui dénonçait publiquement sa pédocriminalité, son usage de « la littérature » comme alibi, ainsi que l’impunité de l’écrivain, à la télévision en 1990. « Je crois que si monsieur Matzneff était plutôt un employé anonyme dans n’importe quelle société, il aurait des comptes à rendre avec la justice », répondait-elle au prédateur, arguant que « la littérature n’a pas de limites. »

Gabriel Matzneff n’a jamais été condamnée pour ses crimes

Pour rappel, une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans avait été ouverte par le parquet de Paris suite à la publication du livre mais avait été classée sans suite, les actes de Matzneff relevant de la prescription. Aujourd’hui âgé de 87 ans, le prédateur, qui revendiquait également sa pratique du tourisme sexuel avec de jeunes enfants en Asie, n’a jamais été condamné.

Il vit entre la France et l’Italie, où il avait fui suite à la publication du livre. Refisant toutes les interviews, il avait réagi à ce dernier avec un simple mail envoyé à l’Obs :

« Apprendre que le livre que Vanessa a décidé d’écrire de mon vivant n’est nullement le récit de nos lumineuses et brûlantes amours, mais un ouvrage hostile, méchant, dénigrant, destiné à me nuire, un triste mixte de réquisitoire de procureur et de diagnostic concocté dans le cabinet d’un psychanalyste, provoque en moi une tristesse qui me suffoque. »

Le Consentement sortira dans les salles obscures le 11 octobre 2023.

