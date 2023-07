« Des battes avec des clous » pour lyncher Macron : art ou appel au crime ? Ce que révèle la polémique Izïa

Ce jeudi 6 juillet, la chanteuse française Izïa Higelin était sur scène des Nuits Guitares, un festival de musique organisé à Beaulieu-sur-Mer. Entre deux morceaux, la fille du célèbre chanteur et comédien Jacques Higelin a imaginé le lynchage d’Emmanuel Macron.

La vidéo du concert a été relayée sur Instagram et sur TikTok. On y voit la chanteuse de 32 ans déclamer une tirade ironique devant un public assez peu réceptif, malgré quelques rires et applaudissements. À propos d’Emmanuel Macron, elle dit :

« Il s’est dit là, ce qui ce serait bien, ce dont le peuple a envie, c’est qu’on m’accroche à vingt mètres du sol, tel une piñata humaine géante. Et qu’on soit tous ici présents munis d’énormes battes avec des clous, comme dans A Clockwork Orange [le titre original d’Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick, ndlr], tu vois. Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont. Et on aurait tous nos battes, avec nos petits clous. Et dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre. Mais gentiment, tu vois… »