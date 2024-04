Alerte, ce produit cause le plus d’intoxications accidentelles chez les enfants

Dans une étude, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et Santé Publique France ont dévoilé les différents types d’intoxications accidentelles les plus fréquentes chez les enfants.

Les accidents domestiques sont la première cause d’hospitalisation des enfants. Ceci arrivent très souvent à cause de de produits du quotidien, des produits ménagers en passant par les médicaments, ou encore les appareils de chauffage.

Dans une étude, publiée mercredi 24 avril, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et Santé publique France ont analysé différentes données issues des Centres antipoison (CAP). En passant en revue les passages aux urgences, hospitalisations et décès de 2014 à 2020, ils ont classé les intoxications accidentelles les plus fréquentes chez l’enfant.

Les produits du quotidien source principale d’intoxications graves

La lessive

Le produit qui cause le plus d’intoxications est la lessive, et surtout les dosettes de lessive liquide, que les enfants avalent parfois. Et ceci, « malgré une réduction de moitié de ces intoxications grâce aux mesures européennes obligatoires prises à partir de 2015 », précise l’Anses dans son communiqué.

Les médicaments

En deuxième position arrivent les médicaments, comme l’ibuprofène, l’aspirine et le paracétamol, les antidépresseurs, ou encore les anxiolytiques, qui sont responsables d’intoxications fréquentes et graves chez les enfants de moins de six ans. Les médicaments pour le système cardiovasculaire sont également concernés.

L’Anses révèle également qu’à leur domicile, les enfants peuvent être intoxiqués au monoxyde de carbone, et en sont particulièrement vulnérables. Celui-ci peut être produit lors d’une mauvaise utilisation des appareils de chauffage. Ceci est par ailleurs la première cause d’hospitalisation en réanimation des enfants de moins d’un an.

Autre cause d’intoxication curieuse, l’ingestion de cannabis. Les accidents ont augmenté entre 2014 et 2020, révèle l’étude, en particulier chez les enfants de moins d’un an. Le pourcentage de réanimation a carrément doublé chez les moins de six ans, passant de 5 % à 11 %.

Mais l’étude compte aussi les piles-boutons parmi les petits objets particulièrement dangereux en cas d’ingestion, car elles causent des lésions de l’œsophage potentiellement mortelles pour les enfants.

