Cette mère de famille alerte sur les pédocriminels qui gangrènent TikTok

Sur TikTok, l’utilisatrice @hashtagfacts sensibilise sur le nombre inquiétant d’enregistrements de vidéos présentant d’innocents enfants, sans doute sexualisés par des centaines de milliers de personnes pouvant être des pédocriminels.

« Si vos enfants sont sur les réseaux sociaux, et que vous n’avez pas entendu parler de l’histoire autour de Wren, merci de m’écouter », commence l’utilisatrice @hashtagfacts dans une vidéo sur TikTok sortie le 18 juillet 2022. Cette mère de famille du Maryland aux États-Unis montre alors en arrière-plan le profil de Wren & Jacquelyn. Il s’agit du compte d’une mère et sa fille de 3 ans qui cartonne sur la plateforme chinoise : 17,3 millions de personnes les suivent.

Le nombre inquiétant d’enregistrements de vidéos d’une fillette de 3 ans

Aussi adorable soit-elle, la petite fille ne fait rien de particulier dans les vidéos filmées et postées par sa mère, aux yeux du grand public lambda. Mais ce qui interroge, c’est le nombre d’enregistrements (afin de pouvoir les retrouver et revoir facilement quand on est un autre utilisateur) de certaines vidéos en particulier.

Quand il s’agit par exemple de Wren qui joue avec des billets, cela génère environ 10.000 enregistrements, remarque @hashtagfacts. Mais quand Wren se trémousse en crop-top, @hashtagfacts souligne plus de 45.000 enregistrements. Le compteur explose quand la petite fille de trois ans mange innocemment un hot-dog : près de 375.000 enregistrements.

Soulignés par des pointillés verts sont les nombres alarmants d’enregistrements.

Dans la barre de recherche, les suggestions d’autocomplétion (c’est-à-dire quand l’algorithme propose des recherches associées souvent tapées au mot que vous venez d’écrire) présentaient des expressions troublantes. De nombreux commentaires sous les vidéos de Wren s’avèrent également équivoques, soulignant la soi-disant maturité de la fillette de 3 ans, combien elle serait malicieuse, voire provocante.

Des enfants innocents, sexualisés par des inconnus sur TikTok

@hashtagfacts explique donc à travers sa vidéo combien n’importe qui peut accéder à ces vidéos d’enfants innocents, et que certaines personnes peuvent les sexualiser. De là à parler de pédocriminels, il n’y a qu’un pas qu’avait tenté de franchir le YouTubeur francophone Le Roi des Rats.

Deux de ses vidéos traitent de ce sujet : l’une datée de décembre 2020 « Enquête sur TikTok : Arnaque, prédateurs … mais que fait TikTok ?! » et l’autre de mars 2021 « Le plus grand problème de TikTok : l’hypersexualisation », soulignant combien les choses avaient peu avancé en la matière, malgré de nombreux efforts côté modération.

Car TikTok s’affirme comme le réseau social le plus populaire chez les jeunes, et même les très jeunes. Et si l’âge légal pour s’inscrire est fixé à 13 ans, beaucoup d’enfants le contournent aisément, en plus de nombreux parents qui mettent en scène leur progéniture, sans forcément avoir conscience des risques encourus. D’où la nécessité d’une vidéo pédagogique comme celle de @hashtagfacts, déjà vue par plus de 7 millions de personnes sur TikTok depuis sa publication. Histoire de sensibiliser ses pairs directement dans l’espace concerné.

Crédit photo de Une : Capture d’écran TikTok.