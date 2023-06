La plateforme Discord minée (elle aussi) par la présence de pédocriminels

Une enquête de France Inter révèle que de nombreux utilisateurs de la plateforme de discussion en ligne s’y échangent des contenus à caractère pédopornographiques.

150 millions d’utilisateurs par mois dans le monde et huit millions en France. Créée en 2015, la plateforme Discord était initialement utilisée par les amateurs de jeux vidéo, mais est de plus en plus prisée par les adolescents. Par des messages écrits, vidéos ou vocaux, les utilisateurs discutent mangas, séries, art, ou encore politique, dans des serveurs accessibles avec un simple lien d’invitation.

Ainsi, elle est moins connue des parents, et jugée moins inquiétante que Snapchat ou Instagram. Mais selon une enquête de France Inter, Discord est, à l’instar de nombreuses autres plateformes, désormais trustée par des pédocriminels.

De multiples serveurs pédopornographiques

« Il m’envoyait des photos et des vidéos pornographiques et il me disait ‘Si tu es d’accord, moi je t’apprends à faire pareil que la dame‘ », rapporte une témoin, qui n’avait que 13 ans lorsqu’elle a reçu ces messages via la plateforme, de la part d’un homme qui lui, en avait 30.

Selon France Inter, nombreux sont les individus à contacter des adolescentes par message privés, afin de leur demander des images et vidéos d’elles nues.

Mais il existe également de nombreux groupes de discussions spécifiquement créés pour échanger du contenu à caractère pédopornographique. Ces serveurs seraient accessibles facilement, puisque France Inter a pu entrer dans une « vingtaine d’entre eux au cours des derniers mois », peut-on lire dans l’enquête.

Dans ces serveurs, certains proposent des catalogues avec des salons, soit des sous-groupes consacrés spécifiquement à des thématiques : « seins », « ex », « cousines », « lesbiennes ». À l’intérieur, des vidéos de jeunes filles mineures et françaises, qui posent nues, et/ou pratiquent des actes sexuels. D’autres serveurs payants promettent des « vidéos de meufs – 12 ans », avec « sextapes, masturbations, blowjob, incestes ». Par exemple, l’enquête fait état du serveur “ADØS NXDES”, où il fallait payer 24,99 euros pour espérer accéder à “des nouvelles nxdes d’ados tous les jours”.

Des délais de suppression trop longs

Certains salons sont consacrés à des photos et vidéos prises discrètement et sans l’accord des représentées, dans un lieu public. Ainsi, dans le serveur “Zone d’ados”, qui comptait plus de 500 membres début mars, étaient publiées vidéos filmées dans des douches de piscine, des cabines d’essayage ou sous une jupe, très probablement sans l’accord des adolescentes qui apparaissent sur ces images.

De son côté, la plateforme assure, appliquer « une politique de tolérance zéro » en recherchant activement et supprimant ces contenus. Si les serveurs sont effectivement fermés au fur et à mesure, leur suppression peut prendre quelques heures comme… quelques mois. Un délai beaucoup trop long, lorsque l’on sait comment les images pédopornographiques peuvent circuler, d’autant plus dans des serveurs qui comptent parfois plus de 700 membres.

Les enquêteurs de la police nationale spécialisés dans la lutte contre les violences en ligne traquent, eux aussi, les pédocriminels sur Discord, avec l’aide de faux comptes. En France, plusieurs structures sont chargées de recueillir et de traiter les signalements pédocriminels, d’infiltrer les réseaux en vue d’interpellations et de poursuivre les agresseurs qui sévissent sur le territoire national.

