Alerte chialade : une petite fille aide sa mère à terminer son marathon

Marre des mauvaises nouvelles qui pullulent de partout ? Voici une vidéo ultra-mignonne qui devrait vous mettre du baume au cœur.

Je ne sais pas vous, mais personnellement, j’ai l’impression d’être dans une spirale du seum avec toute l’actualité ambiante. Trop de mauvaises nouvelles qui prennent aux tripes et qui mettent le moral dans les chaussettes. Du coup, me voilà partie en quête de choses qui peuvent nous rebooster toutes un peu, et voici ma pépite du jour : une vidéo qui montre une petite fille de 10 ans qui n’hésite pas à rejoindre sa mère en pleine course, pour l’aider à terminer les derniers mètres de son marathon.

Une petite fille de 10 ans pleine d’empathie

L’histoire est celle de Courtney Rich et de sa petite fille, Avery, à Salt Lake City aux États-Unis. Comme on l’apprend sur CNN, Avery, qui avait vu sa mère s’entrainer durement depuis des mois pour cette course, n’a pas hésité à sauter la barrière lors du dernier kilomètre du marathon Revel Big Cottonwood, le 9 septembre dernier, pour encourager sa mère en difficulté et l’aider à passer la ligne d’arrivée, en lui tenant la main.

La jeune fille s’est confiée à CNN :

Dans ma tête, je pensais : « J’aime ma mère, et je fais ça pour ma mère, et elle en a besoin, alors je dois le faire ».

Courtney Rich, quant à elle, a ajouté :

Dès que j’ai attrapé la main d’Avery, à ce moment-là, j’ai eu l’impression que toutes les douleurs que j’avais dans les jambes avaient disparu.

Mettez ça sur le compte de la fatigue, du SPM, des allergies ou de ce que vous voulez, mais personnellement, j’ai les yeux qui piquent très fort. Et ça ne fait pas de mal au moral, de voir des preuves d’amour et une telle empathie dans le flux des mauvaises nouvelles de la semaine, vous ne trouvez pas ?