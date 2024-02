Vivez une Saint-Valentin sportive avec ces deux offres Nike

Oubliez les vus et revus bijoux et chocolats. Cette Saint-Valentin sera placée sous le signe du style et du sport ou ne sera pas. Et c’est Nike qui le dit ! Du 14 au 21 février, la marque vous permet d’économiser jusqu’à 25 % sur l’ensemble du site.

Qui a dit que sport et amour ne peuvent pas rimer ? Certainement pas Nike ! Si la marque a déjà conquis les looks street style, elle compte bien s’approprier la Saint-Valentin.

Du 14 au 21 février, l’équipementier casse ses prix pour vous proposer des offres ultra-attractives. C’est simple, dépensez entre 100 € et 149 € et profitez de 20 % de réduction sur l’ensemble du site (certains produits peuvent être exclus).

Obtenez même une promotion de 25 % en passant la barre des 150 € d’achat. Point important, seuls les membres peuvent bénéficier de cette opération. Une fois votre panier validé, il vous suffit de rentrer le code VDAY24 et le tour est joué.

Dernière étape, trouver le cadeau parfait grâce à notre sélection réalisée avec amour. Au programme, des articles sportifs mixtes adressés à lui comme à elle.

Point important, seuls les membres peuvent bénéficier de cette opération. Coup de chance, le devenir ne prend que quelques minutes! Saisissez votre adresse mail, renseignez quelques informations sur votre profil et c’est terminé. L’adhésion est en plus 100 % gratuite. Avec VDAY24, profitez de -20% sur le site Nike dès 100€ d’achat ou de -25% à partir de 150€

Des baskets ultra-populaires au charme Y2K

Alerte Y2K ! Les années 2000 inondent la mode depuis plusieurs saisons et le phénomène ne semble pas près de s’arrêter. La preuve ? Les baskets Tech Hera ont plus que jamais le vent en poupe. Son style inspiré du running du début du siècle, avec sa semelle surélevée et ses couleurs pâles, vont venir habiller facilement vos tenues mais surtout leur donner du style en toute simplicité.

Découvrez les Nike Tech Hera sans plus attendre

Trouvez le modèle fait pour vous avec ces chaussures running en vogue

Les P-6000 blanches, des chaussures de running // Source: Nike

Autre paire s’emparant de l’esthétique 90’s/00’s : la Nike P-6000. Avec elle, c’est un retour vers le futur assuré ! Rien d’étonnant lorsque l’on sait qu’elles s’inspirent des Nike Pegasus 25 de 2006. Ne perdant pas un dixième de son quotient mode au passage, les ingrédients de son succès sont simples. Du mesh super tendance et des renforts contrastés pour une allure running vraiment enviable. Son amorti en mousse vous permet en plus de battre le pavé toute la journée sans problème. Les adeptes de sobriété privilégieront le modèle au camaïeu de blanc, tandis que les plus audacieux fonceront vers cette paire contrastée blanche, argentée, noire et rouge. Quel que soit votre choix, la promo de -20 % est à vous en entrant le code VDAY24.

Succombez aux Nike P-6000 blanches dès aujourd’hui

Les baskets de running P-6000 rouges // Source: Nike

En savoir plus sur les Nike P-6000 rouges dès maintenant

À vous la paire mythique revisitée

Une paire de Nike Air Max 1 jaune // Source: Nike

Il n’y a même plus besoin de les présenter. Les Air Max 1 sont devenues des intemporels de la garde-robe au même titre qu’un sweat super confort. Son unité d’air visible a forgé la légende de ce modèle tout droit sorti des années 80. Pas de classiques noires ou blanches, ici c’est le jaune qui teinte de son aura solaire son renfort latéral et son swoosh caractéristique. Parfait pour aborder le retour des beaux jours comme il se doit ! Si la paire profite déjà de 20 % de réduction la faisant passer sous la barre des 128 €, une promotion de 20 % supplémentaires est à ajouter grâce à l’offre Saint-Valentin.

Profitez de l’offre Saint-Valentin pour découvrir les Nike Air Max 1

Misez sur des intemporels avec cet ensemble de survêtement

Le sweat noir Sportswear Club Fleece // Source: Nike

Pour accompagner ces sublimes paires de baskets, il fallait bien un sweat tout aussi iconique. Et il n’y a qu’à voir ce modèle Nike Sportswear Club Fleece pour en être convaincu. Son design sobre et sa teinte noire classique s’adaptent à n’importe quel style. Pas de fioritures, le logo contrasté de la marque suffit pour upgrader l’allure. Confortable avec son tissu doux, vous pourrez vous lover dedans à l’envie. Affiché à 64,99 €, vous n’avez qu’à l’associer au pantalon de survêtement assorti pour profiter de ses -20 %.

Adoptez le sweat Nike Sportswear Club Fleece

Le pantalon de jogging noir Sportswear Club Fleece // Source: Nike

Rien de tel, en effet, pour compléter ce look, que d’adopter le jogging Nike Sportswear Club Fleece. Il reprend les caractéristiques qui ont fait le succès du sweat, à savoir le tissu Fleece doux, la coupe classique et le noir intemporel. Près du corps, il flattera forcément votre silhouette. Une petite pépite à s’offrir pour 64,99 €.

Faites-vous plaisir avec le jogging Nike Sportswear Club Fleece

Des accessoires tendance comme cadeau de Saint-Valentin idéal

L’Utility Elite, un sac à dos de training // Source: Nike

Impossible de finaliser un look sportif sans ajouter quelques accessoires, et notamment un sac. Si vous avez d’ailleurs l’habitude d’emporter gourde et vêtements de rechange avec vous, le sac à dos Nike Utility Elite vous attend. Avec ses 32 L et ses nombreuses poches, cet indispensable training permet de ranger un maximum d’affaires. Et aucune douleur à l’épaule ne sera à déplorer grâce à ses bretelles rembourrées. Couplez ce nouveau compagnon de route à 89,99 € à une casquette, et le bon plan Saint-Valentin est à vous.

Craquez pour le sac à dos Nike Utility Elite

La casquette trucker noire Rise Cap // Source: Nike

Indissociable des années 2000, la casquette trucker fait elle aussi son retour sur le devant de la scène streetwear. Nike la revisite à son image avec la Rise Cap. Son mesh à l’arrière se teinte du même noir profond que le reste de la pièce. Le mélange black and white étant une valeur sûre, le logo blanc permet d’affirmer avec élégance son appartenance à la team Nike. Une esthétique qui en fait un basique du vestiaire à se procurer pour 27,99 €.

Découvrez la casquette Nike Rise Cap