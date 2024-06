Voici la région la moins sportive de France, et ce n’est pas une surprise

Mardi 11 juin, Santé Publique France a publié un baromètre qui évalue l’activité sportive des Français. Dans le pays, une région se distingue pour sa très grande sédentarité.

150 à 300 minutes d’activité sportive d’intensité modérée par semaine. C’est ce que recommande l’OMS comme rythme d’activité physique hebdomadaire. Un rythme loin d’être respecté par les Français, en témoignent les résultats d’une enquête de Santé Publique France publiée mardi 11 juin. Selon l’organisme, les Français ne font pas assez de sport, et il existe de nombreuses inégalités entre différentes régions françaises concernant leur pratique sportive, et il existe de nombreuses inégalités entre différentes régions françaises.

L’Île de France est la région la moins sportive du pays

Parmi les régions les moins enclines à faire de l’activité sportive, l’Île-de-France, le niveau de sédentarité atteignant les 30 %. Le Nord-Est est aussi épinglé par l’organisme. Ce résultat est dû à un mode de vie plus sédentaire dans les grandes agglomérations.

« Favoriser les modes de vie actifs dans les agglomérations, rendre l’environnement attractif et dynamique notamment pour les jeunes, créer des alternatives au travail sédentaire prolongé sont autant de moyens de lutter contre le manque d’activité physique et la sédentarité croissante. » Santé Publique France.

Lire aussi : Les enfants sont de plus en plus sédentaires et ce sont les filles qui bougent le moins

À contrario, les régions les les plus actives sont la Bretagne et l’Occitanie, qui se distinguent avec une fréquence d’activité physique plus plus supérieure du niveau national. L’enquête révèle également que les Français sont globalement de mauvais élèves en matière de sédentarité : « Plus d’un adulte sur cinq déclarait passer plus de sept heures par jour en position assise ».

Néanmoins, ils font tout de même une chose de la bonne manière, puisque : « plus de 9 adultes sur 10 déclarent se lever au moins toutes les deux heures en cas de position assise prolongée », suivant ainsi les recommandations françaises en la matière, peut-on lire dans l’étude.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.