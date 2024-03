Une étude dévoile le pays où on est le plus heureux au monde (et ce n’est pas une surprise)

Selon le rapport mondial du bonheur parrainé par l’ONU, la Finlande est le pays où il fait le plus bon vivre. La France, elle, se situe bien loin derrière.

Il fait apparemment toujours bon vivre dans les pays nordiques, et c’est l’ONU qui le dit. Ce mercredi 20 mars, l’organisation a dévoilé le classement des pays les plus heureux au monde. Et pour la septième année consécutive, le titre est remporté par la Finlande.

Liberté santé et absence de corruption rendent les Finlandais heureux

Ce rapport mondial du bonheur s’effectue sur la base de six critères clés : le soutien social, les revenus, l’accès aux soins de santé, la liberté, la générosité et l’absence de corruption.

Ainsi, les Finlandais semblent heureux grâce à la proximité avec la nature et le bon équilibre entre travail et vie privée. Mais aussi grâce la confiance dans les institutions, la faible corruption et l’accès gratuit aux soins et à l’éducation sont également primordiaux. Par ailleurs, les pays nordiques arrivent en tête des dix premières places puisque le Danemark, l’Islande et la Suède se situent juste consécutivement après la Finlande.

La France en 27e position

Et la France ? Elle se situe loin derrière, se retrouvant en 27e position sur 143 pays évalués. Si peu de détails expliquent pourquoi l’Hexagone est si loin placée, le rapport stipule qu’en France, les personnes âgées sont désormais nettement plus heureuses que les jeunes. Mais rassurez-vous, selon une autre enquête, la France fait office de second pays le plus amusant du monde à visiter, juste derrière les États-Unis. Cela fait de lui le pays européen le plus fun.

À la toute fin du classement, l’Afghanistan, en proie à une catastrophe humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2020, occupe la dernière place. Pour la première fois en plus de 10 ans, les États-Unis et l’Allemagne n’apparaissent pas parmi les 20 nations les plus heureuses, et se situent respectivement à la 23e et 24e place.

