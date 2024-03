Cette intervention esthétique est autant pratiquée chez les hommes que chez les femmes (et c’est une surprise)

Selon une étude publiée par Statista, les injections de botox sont les interventions de médecine esthétique les plus demandées par les hommes comme par les femmes.

C’est une annonce qui a surpris voire en a agacé plus d’un. Le 18 mars dernier, l’ancien ministre de la Santé Olivier Véran, neurologue de profession, annonçait dans Le Figaro se reconvertir dans la médecine esthétique. Après une foule de critiques, l’ancien ministre avait répondu sèchement : « Les médecins ne peuvent pas d’un côté – je parle pour ceux qui le critiquent – réclamer leur liberté totale d’exercer là où ils veulent, quand ils veulent, au rythme où ils veulent… Et ensuite critiquer celui qui après avoir été médecin et ayant fait de la politique choisit de consacrer une petite partie de son temps à la médecine ». Réagissant à cette info, l’institut de statistiques allemand Statista a répertorié les interventions les plus demandées selon les genres des individus. Et il y a des surprises.

Le botox représente 40% des interventions esthétiques

Selon leurs statistiques, les injections de botox et fillers (soit principalement l’acide hyaluronique) sont de loin les interventions les plus pratiquées sur les femmes comme sur les hommes, puisqu’en 2022, elle représentaient 40 % des chirurgies esthétiques tout genre confondu.

La seconde intervention la plus demandée par les hommes et par les femmes est la liposuccion, 8 % des premiers la demandent et 7% des secondes. L’épilation définitive est elle aussi très demandée : 5% des femmes y ont recours, ainsi que 6% des hommes.

Dans les interventions un peu plus spécifiques aux femmes, on y trouve l’augmentation mammaire, qui représentait 7 % des interventions pratiquées en 2022. Tandis que la blépharoplastie (chirurgie de la paupière tombante qui consiste à retirer l’excédent de peau et de graisse afin de rajeunir le regard) est la troisième intervention la plus pratiquée par les hommes.

De manière plus globale, la médecine esthétique a de beaux jours devant elle. Entre 2018 et 2022, le nombre de liposuccions pratiquées dans le monde a augmenté de 33 %, tandis que les injections de botoxont augmenté de plus de 50 % sur la même période.