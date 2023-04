D’esthétique d’ultra-riches à tendance mode, pourquoi le quiet luxury porté dans Succession fascine tant

Repopularisé par la série Succession, le quiet luxury, ou luxe silencieux désigne la façon dont les ultra-riches fuient les signes ostensibles de richesse pour s’habiller, préférant des maisons au savoir-faire d’excellence et discret.

Il vous est peut-être déjà arrivé de fantasmer sur la garde-robe que vous adopteriez si vous aviez soudainement toute une fortune sur votre compte en banque. Pourtant, quand les limites financières sautent, les personnes les plus aisées ne se dirigent pas forcément vers des pièces flamboyantes de créateurs en vue, encore moins s’il y a de gros logos apparents, tant cela peut vite paraître criard, tapageur, ostentatoire, et donc donner l’impression d’être un parvenu.

À l’inverse du style nouveau riche, on parle de « old money » pour désigner une allure qui fait profil bas, dont seul la qualité des matières et la précision des coupes pourrait trahir qu’il s’agit de vêtements onéreux. Ces pièces regorgent souvent d’éléments imperceptibles de l’extérieur, dont seules profitent les personnes qui les portent, d’où le surnom de « détail égoïste » dans le milieu.

Et le comble de cette allure, c’est ce qu’on appelle le « quiet luxury », qui fascine actuellement TikTok et Instagram, grâce à la série Succession. Alors que ce courant stylistique se vend de façon complètement autonome des effets de tendance, toute l’ironie du sort veut qu’il soit désormais en vogue.

Qu’est-ce que le quiet luxury qui règne dans Succession ?

Comme son nom l’indique, le quiet luxury se définit par une approche du luxe la plus discrète possible. Il s’agit de vêtements ordinaires, mais dans des matières extraordinaires. Point de gros logo en vue, les pièces peuvent d’abord paraître anodines, banales, mais l’œil averti pourra reconnaître la richesse des matières et la précision des coupes. Et certains détails signatures de maisons de luxe plus ou moins confidentielles peuvent confirmer qu’il s’agit de vêtements onéreux. Par exemple, des sacs à main Bottega Veneta se reconnaissent davantage par leur cuir tressé dit « intrecciato » que par un gros logo. Des vêtements Maison Margiela par les quatre points de coutures volontairement apparentes dans leur dos au niveau de l’étiquette. Des mocassins Ferragamo par leur semelle blanche, etc. Il s’agit de signes souvent imperceptibles aux yeux du grand public, mais reconnaissables entre initiés.

Lors de son procès suite à un accident de ski qu’elle a fini par gagner, Gwyneth Paltrow a enchaîné les looks tenant du quiet luxury : une allure sobre, souvent monochrome, pleine de belles matières, sans logo apparent. La plupart des pièces qu’elle portait se chiffraient pourtant chacune au-dessus du millier d’euros. Le journaliste mode de Quotidien, Marc Beaugé, a récemment fait le calcul : Gwyneth Paltrow a notamment porté un col roulé crème Goop 1695 €, des bottes Celine à 1200 €, ou encore un blazer Gabriela Hearst à 2700 €.

Marc Beaugé est également revenu sur les vêtements portés dans la série Succession : le personnage de Kendall Roy y porte notamment une veste en cuir Tom Ford à 6600 €, une casquette Loro Piana à 700 €, ou encore un polo manches longues de la même maison de luxe italienne à 6200 €.

Dans la vraie vie, même les t-shirts gris qui servent d’uniforme quotidien au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, coûtent une petite fortune : 400 € l’exemplaire chez Brunello Cucinelli. Bref, les ultra-riches paient chers pour passer inaperçu, comme le résume le journaliste mode de Quotidien : « le quiet luxury c’est l’art de payer des centaines, des milliers d’euros des vêtements qui semblent sortir de chez Uniqlo. »

Comment la série Succession donne au grand public des envies de quiet luxury

Alors que la série Succession connaît un important succès critique et populaire, cela donne des idées au grand public. Et puisque le quiet luxury regorge de vêtements à l’apparence ordinaire, on peut penser pouvoir émuler ce style à moindres frais. En témoigne les booms de requête autour de ce mot clé.

Les recherches pour « Old Money Style » augmentent fortement depuis l’année 2022, avec un sommet atteint au moment de la sortie de la saison 4 de Succession fin mars, peut-on observer sur Google Trends à travers le monde ces cinq dernières années.

Sur Google Trends, les data-analystes de JournoResearch.org remarquent que le début de la saison 4 de Succession fin mars 2023 coïncide avec l’explosion des recherches pour « quiet luxury » (+373 %) et « stealth wealth » soit la richesse furtive (+334%). Même constat pour les requêtes de « old money style » : + 568 %. Ce sont les looks de Siobhan « Shiv » Roy, joué par Sarah Snook, qui génèrent le plus de recherches.

Sur les cinq dernières années à travers le monde, les recherches pour « Quiet Luxury » explosent sur la période du 19 mars au 15 avril 2023, soit la sortie de la saison 4 de Succession, peut-on observer sur Google Trends.

Comment s’habiller façon Quiet Luxury à moindre frais ?

Si vous souhaitez vous inspirer de cette allure sans dépenser un SMIC par vêtement, vous pouvez commencer par puiser dans votre propre dressing des vêtements dans une seule palette de couleur pour vous créer un total look monochrome dans les tons neutres (blanc, beige, camel, marine, gris, ou encore taupe). On préfère l’uni aux motifs.

https://www.pinterest.fr/pin/18929260930732447/

Il vaut mieux miser sur des coupes trop grandes que trop petites, quitte à accessoiriser d’une ceinture (sans boucle à logo, évidemment) ton sur ton. Et éviter l’accumulation d’accessoires et de bijoux, à choisir plutôt minimaliste que maximaliste.

https://www.pinterest.fr/pin/18929260927926477/

Enfin, si vous cherchez de nouvelles pièces, vous pouvez trouver facilement à prix cassé de belles matières du côté de la seconde main, comme des pulls en cachemire, des pantalons en pure laine, ou encore des vestes en cuir ultra-épurée. Less is more.