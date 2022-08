L’Europe devient une esthétique TikTok, après la fascination pour la Parisienne et la Française

Après les mythes de la Parisienne, la Française, ou encore la Scandinave, voilà que c’est toute l’Europe en tant que bloc homogène que fantasment TikTok, Instagram et Pinterest. Une vision idéalisée portée principalement par les États-Unis, assez drôle à regarder depuis le Vieux Continent.

Pendant qu’une partie des personnes européennes rêvent d’aller aux États-Unis tenter de vivre « le rêve américain », au pays de l’oncle Sam, on fantasme sur l’Europe. De la même façon que des TikTokeuses états-uniennes découvrent la Biafine et s’en font des tartines comme s’il s’agissait d’une crème de jour miraculeuse, voilà que c’est au tour du style Européen d’être complètement essentialisé.

Sur TikTok, les États-Unis fantasment un « style Européen »

Quand on vit en Europe, on peut vaguement se dire que les Britanniques ne s’habillent pas comme les Italiens qui ne s’habillent pas comme les Allemands. Mais c’est déjà émettre des généralités peu pertinentes. Au sein même d’un seul pays, les styles diffèrent beaucoup d’une ville à l’autre, et tout simplement d’une personne à une autre. Le style de « La Parisienne » au féminin singulier n’existe qu’aux yeux des personnes qui ne vivent pas dans la capitale et en font une généralité. Ce qui peut sembler cocasse.

Suite à la pandémie de Covid-19 et les restrictions sur les voyages, voilà que les États-Unis se rouvrent au monde, et reconfigurent leur vision fantasmée de l’Europe comme formant une sorte de bloc culturel et esthétique. En résultent plusieurs hashtags et trends TikTok où des États-uniennes imaginent les looks qu’elles porteraient pour des vacances sur le Vieux Continent. Ce qui est assez amusant à regarder d’un œil européen qui ne sait que trop bien combien nous sommes loin de former une unité aussi homogène que le pense l’oncle Sam.

#EuropeanStyle et #EuropeCore deviennent une esthétique TikTok

Selon Instagram, au cours des 90 derniers jours, le hashtag #EuropeanStyle a augmenté de plus de 40 % sur la plateforme tandis que #EuropeTrip a augmenté de plus de 25 %, rapporte le média états-unien Fashionista. D’après Larissa Gargaro, responsable des partenaires stratégiques des créateurs de mode de Meta, cela s’explique en partie par l’augmentation du nombre de personnes voyageant après la levée de certaines restrictions pandémiques, à la montée de la tendance #GRWM (Get Ready with me : une vidéo où l’on montre comment on se prépare pour sortir) et au retour des fashion weeks en physique :

« L’Europe a toujours été romancée, et cela sonne particulièrement vrai avec la mode de luxe. Il y a quelque chose d’idyllique à s’habiller dans le style de ces endroits, en particulier pendant les mois d’été. Bien que le climat sociopolitique soit instable partout, la tendance a certainement à voir avec un désir d’échapper à la réalité de ce qui se passe aux États-Unis et d’incarner l’énergie et l’esprit d’ailleurs. »

Allant de pair avec #EuropeStyle, émergent aussi d’autres hashtags comme #EuropeCore. On y retrouve pêle-mêle beaucoup de robes longueur midi à la coupe fluide et vaporeuse pour une allure bohème (une sorte de fausse réinvention du style de « La Parisienne » à la Jeanne Damas et consorts, en réalité).

Mais aussi beaucoup de tenues d’inspiration seventies, à grand renfort de pièces vintages, comme des surchemises en daim (ou plutôt du chèvre velours, généralement, si l’on veut être précis).

Une Europe idéalisée et passéiste au service d’une vision classiste ?

Bref, c’est donc une « Europe » de carte postale, volontiers passéiste, qui se détache de ces hashtags à regarder avec amusement depuis le Vieux Continent pour se faire une meilleure idée de ce qu’on nous envie. Et peut-être réapprendre à l’apprécier, qui sait.

Mais dans le sillage de l’EuropeCore se dessine aussi une forme d’élitisme ou de classisme, puisque cela se confond souvent avec ce que TikTok (notamment) appelle le style « old money ». Comprendre : le style BCBG, bien propre sur lui, bien bourgeois, en opposition à une allure « new money », de nouveaux riches qui cherchent à tout prix à paraître clinquants, à prouver leur nouvelle appartenance de classe.

Derrière ces simples hashtags de valises imaginaires ou non pour parcourir l’Europe au lendemain des restrictions d’une pandémie loin d’être finie se dessinent donc en creux des enjeux de mauvais et bons goûts, et donc de classe : qui a accès aux loisirs de vacances au loin et qui n’y a pas accès, devant se contenter de les fantasmer…

Crédit photo de Une : Capture d’écran TikTok.