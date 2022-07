Julia Fox réinvente la taille basse, en dépit des lois de la gravité

Habituée aux looks à la taille ultra basse, la sulfureuse actrice Julia Fox vient de repousser les limites de la gravité avec un pantalon de moto façon centaure improbable mais vrai. Mais le monde est-il prêt ?

Si sa relation hypermédiatisée avec Kanye West a participé à mieux la faire connaître, Julia Fox n’a besoin de personne pour faire parler d’elle. Elle a été dominatrice SM, mannequin pour Playboy, designer mode, peintre et photographe. Elle devient maintenant actrice (elle a joué dans le film Uncut Gems en 2019, qui lui a valu une nomination au Breakthrough Actor Award aux Gotham Awards), et prépare aussi la sortie d’un livre. Mais ce sont aussi ses looks qui défraient la chronique. Notamment à cause de son goût pour les tailles ultra basses.

Julia Fox a fait de la taille basse l’une de ses signatures stylistiques. © Captures d’écran Instagram @juliafox

Julia Fox aime les tailles basses toujours plus basses

Même si l’on peut questionner l’attrait esthétique de ses looks, on ne peut que saluer leur façon d’interroger ce que l’on considère comme tenant du bon goût ou du vulgaire. Et comme Julia Fox adore questionner les limites, elle vient donc de défier les lois de la gravité avec un surprenant décolleté de pubis. Le 22 juillet 2022, elle a ainsi été photographiée dans un haut de bikini façon cuir, et un pantalon de moto remixé avec un centaure par la créatrice Liza Keane.

Julia Fox dans un pantalon de la créatrice Julia Keane. © Capture d’écran @lizakeane_

Le décolleté de pubis peut-il vraiment devenir une tendance grand public ?

Fabriqué à la main au Royaume-Uni à partir du recyclage de pantalons de course (sans doute de moto) en cuir, ce pantalon se vend à 2.410 livres sterling (soit environ 2.840 €) sur l’eshop de la créatrice. Site sur lequel on peut mieux comprendre comment ce pantalon upcyclé parvient à tenir malgré la pesanteur, Newton, tout ça, tout ça.

Défilé Schiaparelli haute couture automne-hiver 2022-2023.

Si l’on peut donc s’interroger sur le bon goût d’un tel gimmick stylistique, le luxe plaide déjà en faveur de ce plaisir coupable. C’était le cas avec Alexander McQueen dès 1993 avec son fameux bumster (pantalon à décolleté de fesses). Aujourd’hui, le directeur artistique de Schiaparelli, Daniel Roseberry, fait défiler sur son podium haute couture un décolleté de bas-ventre. Et cette vogue avait déjà pointé le bout de son pubis du côté de marques pointues à l’automne 2021. Bref, le grand public n’est peut-être pas (encore ?) prêt, mais la tendance pourrait bien risquer de se démocratiser…

