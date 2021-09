Les pantalons taille basse en V façon décolleté de pubis défient la gravité et nous laissent pantoises

On était déjà mitigées face à la résurgence des pantalons taille basse, et voilà que la mode propose une version encore plus vertigineuse : le décolleté de pubis. Pour ou contre cette tendance WTF qui ne dépassera sûrement pas des feeds Instagram de modeuses ?

Le monde est-il seulement prêt pour le retour du pantalon taille basse ? Cela fait plusieurs saisons que ces fut’ qui arrivent largement sous le nombril tentent de signer leur retour sur nos hanches, alors qu’on les avait presque oubliés.

Et voilà que leur variante « col en V » débarque.

Vous êtes anti-taille basse ? Vous serez encore plus remonté contre le décolleté en V de pubis

Inévitables au début des années 2000, les tailles basses pouvaient provoquer sur beaucoup de silhouettes dépassant la taille 34 ce que les médias américains surnomment (affectueusement ou non) l’effet « muffin », ce petit bourrelet de chair s’échappant de la ceinture d’un pantalon souvent trop étroit — une poignée d’amour, quoi.

Oui mais voilà : comme souvent en matière de mode, pour susciter plus facilement l’adhésion d’une vogue déjà limite, l’industrie pousse sur le devant de la scène une version beaucoup plus extrême afin de rendre la première soudainement plus acceptable. Machiavélique…

Puisque beaucoup de personnes trouvent bof la taille basse classique, des marques proposent désormais des tailles encore moins hautes qui dessinent même un V, comme un décolleté dévoilant toujours plus du pubis. Histoire de remonter encore plus (vous l’avez ?) les détracteurs de cette bassesse vestimentaire qui pourraient donc se mettre à tolérer beaucoup mieux les tailles basses traditionnelles !

Le pantalon à décolleté de braguette, une tendance WTF venu des podiums ?

Autant de pantalons qui disent osef à la gravité et se moquent de la difficulté à trouver une culotte adéquate (même si Skims, la marque de Kim Kardashian, en propose un modèle en V qui vaut le détour), suffisamment taille basse !

On aurait pu pressentir la tendance arriver, après les collections de la marque parisienne pointue Y/Project qui imaginait un pantalon fait pour être porté déboutonné, la braguette ouverte sur un body.

De gauche à droite, Y/Project automne-hiver 2020-2021 ; Jacquemus automne-hiver 2020-2021 ; Y/Project Pre-Fall 2020

Ce décolleté de pubis mais sur une partie du corps alors habillé a ensuite été repris sur d’autres podiums comme ceux de Jacquemus, ressemblant alors au gimmick du sagging (le caleçon qui dépasse d’un pantalon). Et voilà que des marques plus grand public tentent de démocratiser la taille en V dans une version simplifée… et peut-être plus compliquée à adopter dans la vraie vie !

Vite, un décolleté de pubis… ou pas

Si la tendance vous tente, vous pouvez l’essayer en version sagging : le pantalon ouvert sur un joli caleçon. Ou alors en mode DIY : couper la partie avec les passants de ceinture d’un vieux jean, en créant un léger V vers la braguette.

Sinon, voici une sélection de pantalons taille basse en V façon décolleté de pubis, disponibles en ligne.

Pantalon taille basse en V à détails froncés, Miaou, 105€.

Jean taille basse en V, I am Gia, 81€.

Jean à taille basse en V, Revice, 58,11€

Crédit photo de Une : I.am.Gia ; Miaou ; Revice