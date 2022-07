Vos lunettes laissent des traces sur votre maquillage ? Par ici l’astuce de pro !

Les traces de lunettes de soleil sur le fond de teint ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir grâce à cette astuce de pro.

Si vous portez des lunettes au quotidien comme de façon plus occasionnelle — lorsque le soleil se rappelle à notre bon souvenir, par exemple —, vous vous êtes sûrement déjà rendu compte qu’elles ne font pas bon ménage avec le maquillage. La cause ? Le frottement de la monture sur la peau, qui déplace le correcteur, le fond de teint ou la BB crème, notamment au niveau des ailes du nez. Et c’est encore pire par temps humide ou lorsqu’il fait chaud !

Pour aider celles et ceux qui n’en peuvent plus de jouer à « compter les traces », une makeup artist a posté une vidéo pleine d’astuces pour aider le maquillage à tenir plus longtemps. Et on est restées coites.

Comment éviter les traces de lunettes sur son maquillage ?

Publiée il y a quelques semaines, cette vidéo d’une minute a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les utilisateurs et utilisatrices d’Instagram. Jamie Greenberg, maquilleuse des stars et fondatrice de la marque Jamie Makeup, y donne de nombreux conseils pour limiter le frottement des lunettes et donc leur propension à détériorer le maquillage appliqué au préalable.

La première chose à faire, c’est d’appliquer un peu de base pour fards à paupières par-dessus son fond de teint, aux endroits où les lunettes touchent la peau, [au niveau du nez mais aussi sur les pommettes]. Puis balayez un peu de poudre libre sur les zones où vous avez appliqué la base. Ensuite, désinfectez la monture de vos lunettes avec de l’alcool, essuyez avec un chiffon ou laissez sécher le produit, puis utilisez un pinceau pour appliquer de la poudre sur les parties qui sont en contact avec le visage.

La dernière étape de cette technique « anti-traces » consiste à sceller le maquillage avec un spray fixateur. La base à paupières, la poudre et le spray vont créer une barrière entre la peau et les lunettes, empêchant ces dernières de trop déranger le maquillage.

Oui, c’est un peu long à faire tous les matins, mais si ça peut éviter d’avoir à sortir son miroir de poche à chaque fois qu’on retire ses lunettes, pourquoi pas ?

Crédit photo image de Une : Marlon Schmeiski