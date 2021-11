Trouver des lunettes à son nez : la galère des personnes noires et asiatiques

Les personnes noires et asiatiques ont généralement l’arrête nasale moins marquée que la plupart des blanches. Beaucoup de montures peuvent s’avérer glissantes et inconfortables pour elles. Pourquoi, comment, et à quel prix éviter ce tracas ?

Connaissez-vous la galère de trouver des lunettes en accord avec votre visage et votre personnalité ? Si l’on peut survivre un été avec des solaires qui dérapent tout le temps au nom du style, c’est beaucoup plus contraignant d’avoir des lunettes de vue qui glissent au quotidien. Ce choix cornélien peut s’avérer encore plus complexe si l’on est une personne noire et/ou d’origine asiatique.

En effet, en fonction de la forme de son nez, on peut être exclu d’une grande partie des formes de montures qui existent sur le marché.

La galère de trouver des lunettes à son nez pour les personnes noires et asiatiques

Peu connu, c’est un problème pourtant fréquent qui concerne la façon dont sont fabriquées les lunettes, comme nous l’explique Gregory, opticien indépendant dans le 20e arrondissement de Paris :

« C’est un phénomène que je constate extrêmement régulièrement en boutique auprès des personnes noires et d’origine asiatique, qui ont une arrête nasale beaucoup moins marquée que la plupart des personnes caucasiennes. Quand elles essayent des montures qui ne disposent pas des petits coussinets censés reposer sur le nez et qu’on appelle des plaquettes, les lunettes reposent alors trop sur les joues. Faute de pouvoir s’appuyer sur le nez aussi, les montures vont avoir tendance à glisser davantage et/ou faire des marques sur les joues. Les personnes concernées ne s’en rendent pas forcément compte tout de suite au moment de l’essayage, mais dans la durée, cela s’avère assez contraignant, voire douloureux. »

Une monture dotée de plaquettes, Le Petit Lunetier, 49,95€.

Monture avec ou sans plaquettes, telle est la question majeure pour les lunettes

Pour comprendre cette histoire de lunettes avec ou sans plaquettes (les coussinets de nez), il faut se pencher sur la fabrication. Grosso modo, les montures en plastique disposent rarement de plaquettes, car les fabricants occidentaux moulent d’emblée la matière de façon à ce qu’elle épouse la forme de la plupart des nez caucasiens.

Un exemple Le Petit Lunetier de monture en plastique sans plaquette au niveau du nez, la rendant probablement glissante et inconfortable pour les personnes à l’arrête nasale peu prononcée.

En revanche, les montures en métal se dotent presque toujours de plaquettes, dont Grégory, de chez Muller Optique, nous explique l’importance et l’ambivalence :

« L’éventuelle différence de prix de fabrication et de vente est à peine de quelques euros. En fait, une monture avec ou sans plaquettes, c’est surtout une question de design et de préférence esthétique. Car les plaquettes se voient un petit peu, alors certaines personnes vont préférer en disposer, d’autres non, sans que cela ne joue sur l’adhérence de la monture à leur nez. Mais quand on n’a pas d’arrête nasale marquée, il vaut mieux choisir une monture avec des plaquettes. Ces dernières ont l’avantage majeur de pouvoir être réglées, orientées personnellement en fonction de vous par votre opticien, afin de reposer au mieux sur votre nez, donc bien tenir sans glisser, ni faire mal ou des marques sur les joues. Le désavantage, c’est que ça peut créer une petite marque sur l’arrête du nez. Ce qu’on peut avoir tendance à redouter, surtout si l’on porte du maquillage. »

Mais peut-être vaut-il mieux des lunettes qui tiennent bien et longtemps au prix de quelques retouches make-up, plutôt qu’une monture qui glisse tout le temps. « Je crois que la question, elle est vite répondue… »

Une monture de lunettes de vue en métal avec des plaquettes, Le Petit Lunetier, 49,95€.

Comment choisir la bonne monture pour des lunettes confortables qui tiennent

Les personnes noires et asiatiques doivent-elles éviter toutes les montures en plastique pour autant ? Pas forcément, complète l’opticien indépendant Gregory Muller :

« Certaines montures en plastique peuvent être équipées de plaquettes réglables par votre opticien. Cela vaut donc le coup de demander si un modèle vous a vraiment tapé dans l’œil. C’est aussi important d’être bien conseillé, par une ou un opticien-visagiste (ce qui est le cas de la plupart de la profession). Il ou elle saura vous guider pour choisir quelque chose de confortable sur le long terme. Surtout que d’autres enjeux spécifiques doivent aussi être pris en compte, en cas de verres épais pour assurer une forte correction, par exemple. »

Pour se repérer en boutique, on peut donc traquer en priorité des montures dotées de coussinets plaquettes, ce qui est le cas de l’écrasante majorité des modèles en métal. Quant à ceux en plastique, il peut notamment être malin d’essayer des marques de lunettes populaires en Asie, comme Gucci ou Saint Laurent (surtout si l’on a une bonne mutuelle), par exemple.

Un exemple de monture « Asian fit » en plastique et quand même doté de plaquettes : les Gucci GG-0416-SK. © Gucci.

Les montures « Asian fit », dessinées pour les personnes à l’arrête nasale peu marquée

Les grandes maisons de luxe européennes ont l’habitude de développer des collections de lunettes avec beaucoup de modèles de montures prévues pour être le plus confortable possible auprès de la plupart des personnes asiatiques (qui représentent une énorme part de leur clientèle) à l’arrête nasale peu marquée.

Ces designs appelés explicitement « Asian fit » (coupe asiatique) sont souvent pensés également pour rester seyants même en cas de verres épais assurant une forte correction, car l’Asie recense beaucoup de fortes myopies pour de multiples raisons.

Produits d’appel, à forte visibilité, insoumis aux questions de météo et pour lesquels les cycles de tendance passent lentement et ne varient presque pas d’un pays à l’autre, les lunettes forment un gros marché international pour les marques. Pour les particuliers, ça peut vite représenter un sacré investissement, alors autant choisir un modèle qui plait autant qu’il tient bien afin de l’amortir avec confort et style !

Crédit photo de Une : pexels-jamiesx-co-7967437.