Les gilets sans manches sont-ils toujours tendance ?

Quand il fait trop chaud pour mettre un pull mais trop froid pour en sortir en t-shirt ou débardeur, le gilet sans manches peut apporter ce petit supplément de chaleur, de douceur, et surtout de style pour la mi-saison. Mais comment le porter de façon tendance sans que ça ne ressemble trop à une petite laine de grand-mère, ni à un veston de garçon de café ?

Qui dit mi-saison, dit météo changeante, où il peut faire aussi frisquet que chaud dans la même journée. Face à ce genre de revirement de situation, les gilets sans manches peuvent être une bonne option. Comme chaque année, ils reviennent donc à la mode au printemps parce qu’ils s’avèrent aussi utiles qu’esthétiques.

Comment porter le gilet sans manches durant le printemps et l’été ?

On peut traiter le gilet sans manches comme un haut à part entière, tel un débardeur qui serait un peu plus chaud, plus texturé, et boutonnable. Ou alors le traiter comme une couche supplémentaire à porter ouverte ou fermée sur un haut. Un gilet, quoi.

Concernant cette deuxième option, de façon presque mécanique, se vêtir d’une couche de vêtement supplémentaire (ou faire du « layering » dans le jargon de la mode fan d’anglicismes) peut permettre d’ajouter un élément de sophistication en plus (par la texture, la coupe, le motif, et/ou la couleur). Surtout l’été quand on ne sait plus quoi mettre et veut sortir du sempiternel duo débardeur-short, surtout pour aller au bureau et avoir une allure « professionnelle ».

Comment choisir un gilet sans manches pour faire ni petite laine de grand-mère, ni garçon de café ?

Dans la pratique, on peut donc se tourner aussi bien vers des gilets sans manches, en maille ou des vestons de costume (oui, ça s’appelle gilet aussi). Avec la première option, si l’on craint l’effet petite laine de grand-mère (qu’on peut aussi adorer, évidemment, vive les grands-mères et leur dégaine, elles ont tout compris au style : le confort avant tout !).

Avec la deuxième option, pour éviter d’être confondu avec un garçon de café, mieux vaut éviter de le choisir en noir, ou alors le porter sans rien en dessous pour apporter une dimension plus sensuelle et chic. Et la tendance forte pour ce printemps-été 2024, c’est justement de porter un gilet sans manches, en maille ou façon veston de costume, entièrement boutonné et sans rien en-dessous.

6 gilets sans manches tendance pour le printemps-été 2024

Gilet en laine — Balzac Paris — 130 €.

Gilet en coton quilté imprimé de motif langues de chat — Antik — 105 €.

Veste sans manches en coton — Shiwi — 69,99 €.

Gilet en lin mélangé — Kiabi — 20 €.

Gilet en crochet à lacets — NA-KD — 17,97 €.

Gilet ajusté à col tailleur — NA-KD — 39,95 €.

