Comment s’habiller en canicule au bureau ? Vive les vestons, gilets et blazers sans manches

Quand on ne sait plus quoi mettre pour aller au bureau à cause de la touffeur extrême, un veston, gilet ou blazer sans manches aide à avoir l’air pro sans crever de chaud. La preuve par 15.

En temps de canicule, on peut avoir fortement envie d’aller au travail en brassière, mini-short et tong. Et tant mieux si votre métier vous le permet. Pour d’autres, un vestiaire plus formel peut être exigé par votre milieu professionnel. Mais heureusement, les vestons, gilets et blazers sans manches peuvent servir de joker.

Pourquoi dégainer un veston, gilet ou blazer sans manches contre la canicule au travail

Techniquement, il s’agit de deux pièces bien différentes. Comme son nom l’indique, un blazer sans manches est une veste qui laisse les bras nus. Elle peut donc idéalement disposer de poches fonctionnelles. Tandis qu’un veston, également appelé gilet sans manches, a rarement des poches fonctionnelles (hormis de quoi glisser une montre à gousset historiquement, mais rares sont les personnes à lire l’heure ainsi aujourd’hui). En fait, il vient du costume trois-pièces. Le veston dispose souvent d’une petite partie réglable dans le dos (une martingale) pour s’ajuster à la taille. C’est notamment pour ça que les anglophones appellent le gilet sans manches un « waistcoat » (bon à savoir si vous cherchez des modèles de seconde main en ligne, par exemple).

Et comme ces deux pièces proviennent d’un registre formel (et masculin), elles font parfaitement l’affaire en milieu pro, sans trop tenir chaud pour autant. Par leur origine, elles permettent d’ajouter un supplément de sérieux à un look qu’on pourrait craindre de considérer trop décontracté pour la fac ou le bureau.

Par-dessus une petite robe d’été, un short en jean effrangé, ou même un pantalon pouvant s’apparenter à un jogging, le blazer sans manches ou le veston télescope aussitôt l’allure dans un registre plus formel. Et ce, qu’on le porte sur un petit haut, une chemise, un t-shirt, un débardeur. Ces pièces se portent aussi à même la peau pour un résultat minimaliste à souhait (surtout si vous avez peur qu’on vous prenne pour un garçon de café).

Voici donc de quoi apporter une touche business à une dégaine caniculaire, sans pour autant crever de chaud sous cette couche supplémentaire.

15 vestons, blazer et gilets sans manches pour survivre à la canicule au bureau

Veston en polyester et viscose bleu — Bershka — 29,99€.

Veston sans manches en polyester et viscose, à carreaux — BZB — 16€.

Veston sans manche en coton et polyester, orange pastel — Lolaliza — 25,19€.

Veston sans manches en polyester, jaune pastel — BZB — 16€.

Veston en lin et viscose éco-responsable (écovero) — COS — 89€.

Blazer sans col et sans manches, jaune citron — River Island — 87,99€.

Veston en Tencel (Lyocell) — Zara — 49,95€.

Blazer sans manches blanc — Pieces — 62,99€.

Blazer sans manches, vert — Lola May, 33,99€.

Veston en polyester recyclé et laine certifiée RWS (Responsible Wool Standard) — COS — 79€.

Veston en viscose et polyester beige — Bershka — 29,99€.

Veston en lin et coton bleu ciel — Zara — 29,95€

Blazer sans manche à coupe carrée courte — Noisy May — 44,99€.

Blazer sans manches beige à fines rayures — River Island — 75,99€.

Veston en polyester beige — Weekday — 49,99€.

À lire aussi : La collab’ Dua Lipa x Puma s’inspirent de raves nineties, et ça donne des papillons de lumière

Crédit photo de Une : Asos ; Zara ; Bershka