Soldes d’hiver 2023 : 15 pépites mode à prix cassé, pile dans la tendance

Les soldes viennent de commencer en France, et s’étendent du 11 janvier au 7 février 2023. L’occasion de combler les trous de son dressing par des manteaux, vestes, jupes, pantalons, bottines ou sneakers à prix cassé.

Les soldes viennent de commencer ! Dans la majorité des départements de France, cette période de promotions et réductions s’étend du 11 janvier au 7 février 2023. L’occasion, si vous le souhaitez, de renouveler une partie de votre garde-robe. Avant de foncer tête baissée faire du lèche-vitrine dans des boutiques physiques, cela vaut toujours le coup, d’abord, de se poser chez soi, face à son dressing, afin de se demander de quoi on aurait vraiment besoin. Une fois vos désirs plus clairement identifiés, vous pouvez ensuite faire un tour sur les boutiques en ligne, afin de dénicher des pièces qui pourraient vous tenter dans la section soldes. La tentation de craquer de façon irrationnelle sur un prix cassé sera alors beaucoup moins grande qu’en boutique physique où le marketing serait bien plus persuasif, pour ne pas dire agressif. Voici par exemple quelques pépites au moins à -30 %.

15 pièces mode à prix cassé pour les soldes d’hiver

Manteau laine mélangée, imprimé pied-de-poule — La Redoute Collections — 77,99 € 129,99 € -40 %

Jean 70’s High Straight — Levi’s — 75,00 € 150,00 € -50 %

Baskets Astir — Adidas Originals — 60,50 € 110,00 € -45 %

Parka Everest W — Schott — 146,25 € 325,00 € -55 %

Doudoune light sans manches, pressionnée — La Redoute Collections — 25 € 49,99 € -50 %

Pull imprimé léopard — Vero Moda — 25,99 € 39,99 € -35 %

Sac à main cabas effet grainé — La Redoute Collections — 19,25 € 34,99 € -45 %

T-shirt manches longues à plumetis — Morgan — 22,50 € 45,00 € -50 %

Baskets Chuck Taylor All Star Lugged 2.0 en cuir — Converse — 66 € 110,00 € -40 %

Jupe courte en tweed pied de poule — La Redoute Collections — 25,99 € 39,99 € -35 %

Bottines détails bijoux, pied large 38-45 — La Redoute Collections — 50 € 99,99 € -50 %

Surchemise coupe ample en tweed — La Redoute Collections — 38,50 € 69,99 € -45 %

Boucles d’oreilles forme pièce et perles — La Redoute Collections — 11,25 € 24,99 € -55 %

Robe pull droite ceinturée — Morgan — 48,75 € 65,00 € -25 %

Robe courte imprimée, manches longues — La Redoute Collections — 27 € 59,99 € -55 %

À lire aussi : Quelles sont les tendances mode de 2023 sur lesquelles on peut miser ?

Crédit photo de Une : La Redoute.