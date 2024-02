Les célébrités se remettent à la fourrure, pile dans la tendance Mob Wife, et c’est inquiétant

Hailey Bieber, Rihanna, ou encore Chloë Sevigny ont enchaîné plusieurs looks en fausse fourrure, ainsi qu’en vrai shearling, augmentant le désir d’une partie du grand public pour le look peau de bête, pourtant lié à tant de souffrances animales. C’est le désavantage collatéral de la tendance Mob Wife (femme de mafieux), puisque les vrais réseaux mafieux tournent aussi autour du braconnage et de la fourrure…

Si vous trainez sur TikTok, vous êtes sûrement tombé sur la tendance Mob Wife. Comprendre : femme de mafieux. Elle se caractérise par une allure de méchante de films noirs, avec en pièces clés une paire de lunettes de soleil et un grand manteau dramatique en laine, vinyle, cuir, shearling (c’est-à-dire une peau fourrée, également appelée peau lainée) ou même fourrure.

Fausse fourrure, vrai shearling : la grande hypocrisie derrière la tendance mob wife ?

Heureusement, l’industrie de la mode a fait d’immenses progrès en matières de fausse fourrure. Seulement, puisque le désir croit, la demande aussi, que ce soit pour des imitations qui restent très polluantes à produire et ont généralement une faible durée de vie, ou de la vraie fourrure. Il vaut mieux choisir cette dernière bien vintage, afin de ne pas entretenir de nouvelles productions sur ce marché jonché de souffrances animales. Mais on peut malheureusement s’attendre à ce que le marché de la vraie fourrure profite aussi de cette tendance Mob Wife. Après tout, puisqu’elle signifie littéralement « femme de mafieux », rien de plus logique à ce qu’elle booste le marché des peaux de bêtes qui fait partie de tant de réseaux mafieux.

En fait, les célébrités comme Hailey Bieber, Chloë Sevigny ou encore Rihanna portent aussi bien de la fausse fourrure que du véritable shearling, profitant de la relative plus grande acceptabilité morale du deuxième par rapport à la vraie fourrure aux yeux du grand public qui manque de connaissance. Or, le shearling n’est rien d’autre que de la peau retournée avec les poils de mouton encore bien apparents. S’il s’agit d’ovins dont la viande sert quoi qu’il en soit à la consommation, ce qui en rassure beaucoup d’un point de vue éthique, on peut quand même s’interroger sur le fait que cela puisse contribuer à la banalisation de l’usage de peaux animales, et des souffrances qui vont généralement avec.

Chloë Sevigny effortlessly masters winter wear, showcasing the perfect blend of style and warmth. pic.twitter.com/eABeiwShqc — melissa vaughn (@VaughnMissy2356) January 31, 2024

