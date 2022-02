La tendance faux-fur vient réchauffer l’hiver sans cruauté envers les animaux

Vous avez déjà dû le remarquer : depuis quelques mois la fausse fourrure colorée est omniprésente à la fois sur les podiums et dans la rue. Une tendance confirmée par les looks repérés à la Fashion week de Copenhague !

Bob en moumoute rose, gros manteau recouvert d’un duvet effet ours en peluche, cardigans aux manches et au col recouvert de fausse fourrure… Vous n’avez pas l’impression que l’on est en train de vivre un gros revival faux-fur ? Parce que nous oui. Et ça n’est pas pour nous déplaire !

Confort is the new chic

Après plusieurs années passées entre confinements et télétravail, nous voilà rendues à avoir envie de porter des vêtements d’intérieur en extérieur, histoire de se maintenir au chaud et en confort toute la journée.

Cette tendance s’illustre par le retour fulgurant des Ugg, par l’avènement de l’ensemble de jogging porté avec un blazer, par le port de baskets plates quasi quotidiennement mais aussi par le retour de pièces sexy, fluffy et souvent colorées tout droit venus des années 2000 !

Bottes, vestes, manteaux, cardigans et même pantalons… La fausse fourrure est partout sans réellement s’implanter dans une saison en particulier. Comment c’est possible ? Eh bien ces alternatives synthétiques peuvent être placées de façon anecdotique sur un vêtement ou le recouvrir totalement. Tout dépend du look que vous avez envie de porter !

La fausse fourrure côté accessoires

Si vous passez une tête de temps en temps sur les réseaux, vous avez forcément dû voir passer d’innombrables photos de bob en fausse fourrure. Rose, bleu, violet, léopard ou tacheté… Il se décline dans de nombreuses couleurs et imprimés.

Un parti pris clivant, qui rappelle la folie créative de l’esthétique des années 2000. On se remémore d’ailleurs toutes du couvre-chef de Jamiroquai dans le clip Virtual Insanity — le chanteur anglais y portait un chapeau imposant recouvert d’un duvet noir. Un statement pour l’époque, qui en est aussi un de nos jours !

La vraie fourrure ne séduit plus

Si autrefois, porter de la vraie fourrure était considéré comme le comble du luxe, de plus en plus de personnes, sensibles à la cause animale, décident de la bannir de leur garde-robe, ou de n’en acquérir qu’en seconde main. Et puisque la fourrure n’a plus la cote qu’elle avait avant, les maisons commencent doucement mais sûrement à renoncer à l’utilisation de peau de bête.

Récemment, Montcler a annoncé la fin de l’utilisation de fourrure animale sur ses vêtements ; Dolce & Gabbana, Prada ou encore Burberry ont fait de même. D’après Muriel Arnal, présidente et fondatrice de One Voice interrogée par RTL :

« Les marques qui s’engagent dans le processus d’arrêt de l’utilisation de matériaux animaux sont à mettre en avant, même si elles auraient pu faire mieux, ou plus tôt… L’essentiel est d’aller dans cette direction. »

Et comme la fourrure, ça reste stylé, la fausse fourrure est le moyen d’en porter sans cruauté !

Nos inspirations fausse fourrure

Notre shopping faux-fur

Manteau en fausse fourrure, Mango, 119,90€

Bob en fausse fourrure, Asos Design, 22,99€

Cardigan violet, Weekday, 45€

Manteau mi-long, Jayley, 124,43€

