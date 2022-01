Les soldes d’hiver 2022, du 12 janvier jusqu’au 8 février, peuvent permettre de s’habiller à moindre frais. L’occasion d’investir dans un beau manteau bien chaud, avec une belle réduction qui vous suivra pour plusieurs hivers à venir !

Chauds, les manteaux, chauds ! Alors que les soldes d’hiver 2022 viennent de démarrer pour s’étaler du mercredi 12 janvier au mardi 8 février, les boutiques physiques et eshops ont déjà commencé à afficher de belles réduction de -30 à -60%.

Plutôt que de tomber dans l’hyperconsommation, on peut prendre le temps et le soin de réfléchir à ce dont on a vraiment besoin et qui sera de suffisamment bonne qualité pour nous suivre durant des années.

En l’occurence, les promos des soldes réduisent parfois les prix de pièces souvent onéreuses, comme les manteaux, piliers du vestiaire d’hiver. Voici donc une sélection de manteaux d’officier, pardessus, cabans, fausse-fourrures, et doudounes de qualité à prix très réduits qui pourraient vous faire envie !

Ces 13 manteaux en soldes vont vous réchauffer cet hiver et les suivants

Manteau rayé coupe oversize 63% laine, 33% polyester, 4% autres fibres — Promod — 55,96€ au lieu de 79,95€ (-30%).

Manteau en laine à gros carreaux 65% laine, 33% polyester, 2% acrylique — Promod — 69,96€ au lieu de 99,95€ (-30%).

Manteau en fausse fourrure de polyester — Mango — 69,99€ au lieu de 119,99€ (-40%).

Manteau long à col tailleur et double boutonnage, 60% laine, 35% polyester, 5% acrylique — Jodhpur — 90€ au lieu de 225,00€ (-60%).

Long manteau à manches raglan en 72% laine, 28% polyamide — Promod — 90,96€ au lieu de 129,95€ (-30%).

Doudoune à col montant et poches zippées, en 100% polyamide recyclé — Baum und Pferdgarten — 101,70€ au lieu de 339€ (-70%).

Manteau droit à carreaux, 76% laine, 17% polyamide, 5% acrylique – 1% polyester, 1% viscose — Caroll — 130€ au lieu de 260,00€ (-50%).

Manteau mi-long 66% laine recyclée, 31% poyester, 2% nylon, 1% acrylique — Karl Marc John — 174,00€ au lieu de 249,00€ (-30%).

Manteau mi-longs à poches et manches gansés, 62% laine, 38% polyamide — 188€ au lieu de 375,00€ (-50%).

Doudoune façon tweed avec ceinture ton sur ton, 77% coton, 16% polyester, 3% viscose, 2% laine, 2% acrylique — Maje — 198€ au lieu de 395€ (-50%).

Manteau long avec ceinture ton sur ton, 75% laine, 20% polyamide, 5% cachemire — Ted Baker — 227€ au lieu de 455€ (-50%).

Manteau mi-long coupe droite à col tailleur, 70% laine vierge, 20% polyamide, 10% cachemire — Claudie Pierlot — 233,00€ au lieu de 465,00€ (-50%).

Manteau droit en 75% laine vierge, 25% polyamide — Gerard Darel — 237€ au lieu de 395,00€ (-40%).

Crédit photo de Une : Galeries Lafayette.