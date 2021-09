Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont dans la tendance de la saison, ces manteaux marron !

Dans la famille des tendances marquantes pour cet automne-hiver 2021-2022, je voudrais le pardessus marron. Le chocolat envahit les vestiaires, et c’est sous la forme d’un manteau classique qu’il s’affirme à la fois pile dans la tendance et intemporel.

Le marron est-il le nouveau noir ? C’est la question qu’on peut se poser face aux dernières collections qui défilent sur les podiums et à ce qu’on peut trouver du côté de la grande distribution.

Évidemment, la réalité est loin d’être aussi binaire, et l’on peut parfaitement continuer de vivre en portant du noir ET du marron, ou ni l’un ni l’autre. Mais toujours est-il que les teintes chocolat tirent particulièrement leur épingle du jeu en ce moment !

Un manteau marron à l’allure rétro pour réchauffer l’hiver tel un chocolat chaud

En pleine vague de regain d’intérêt pour les années 1960-1970, ces tonalités cacaotées permettent d’entrer en douceur dans l’automne-hiver.

Alors qu’on peut avoir l’habitude de porter du noir, cela vaut toujours le détour de s’essayer à cette teinte moins froide et dure, capable de flatter la plupart des carnations.

De gauche à droite : Acne Studios ; Courrèges ; Amiri ; 16 Arlington

Avec quelles couleurs porter un manteau marron ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette interdiction surannée qui veut qu’on ne mélange pas de noir et de marron dans un même look ? Eh bien, c’est une association qui fonctionne à merveille pourtant, et les règles en matières de mode sont justement faites pour être brisées.

Les irréductibles du noir pourront donc tenter un pardessus marron pour réchauffer un total look noir. Les aficionados du jean seront quant à elles ravies de la façon dont l’indigo du denim complimente les teintes chocolat.

Plus osés, mais davantage dans l’air du temps : les combos de marron, de rouge, d’orange, et de rose (ou juste du marron avec l’une de ses autres couleurs voisines dans la roue chromatique) permettent de créer des looks chaleureux en color block, sans trop de risque d’égratigner des rétines.

Cette tendance peut d’autant plus réjouir puisque le marron fait figure de couleur basique, a fortiori pour des manteaux, donc vous en avez sûrement déjà un dans vos placards ou ceux de votre entourage ! Il se trouve également facilement en fripes, que vous soyez plutôt adeptes de capes, de caban ou de duffle-coat.

Mais c’est le classicisme d’un pardessus camel qui saura le mieux à la fois être pile dans l’ère du temps et intemporel.

7 manteaux marrons réconfortants comme un chocolat chaud

Manteau ceinturé en 75% laine, 25% polyamide, Zara, 159€.

Manteau long en fausse fourrure de 100% polyester, Wednesday’s Girl, 69,99€.

Manteau long ceinturé et boutonnage croisé, en polyester mélangé, New Look, 64,99€.

Manteau à boutonnage croisé, en 70% laine, 20% polyester, et 10% d’autres fibres, Galeries Lafayette, 149,99€.

Trench en similicuir, Bershka, 49,99€.

Bomber en 100% polyester recyclé, COS, 115€.

Manteau camel en 75% laine, 25% polyamide, Promod, 129,95€.

Côté matières premières, un conseil valable pour tous les manteaux, c’est de bien faire attention à la composition. Pour un manteau censé être en laine, plus sa concentration sera haute, plus il durera, en plus d’être bien chaud.

En dessous de 70% de laine, mieux vaut éviter, surtout si les 30% restants sont un mélange de polyamide et d’acrylique.

Crédit photo de Une : Des manteaux marron chaud signés Chanel ; Wednesday’s Girl ; Boyarovskaya Paris