Le vert s’impose dans la mode cette saison, des inspirations nature jusqu’aux références virtuelles

Aperçu chez Louis Vuitton, imposé par Bottega Veneta, inévitable dans la grande distribution, le vert franc veut porter chance à notre style cet automne-hiver. Mode d’emploi d’une teinte tendance, aussi naturelle que virtuelle.

Depuis quelques saisons, la maison de luxe italienne Bottega Veneta donne le ton de nombreuses tendances qui se répandent ensuite du côté des marques de grande distribution.

Outre les ensembles en maille à l’allure minimaliste, les sandales à bout carré, et le regain d’intérêt pour la maroquinerie en cuir tressé, voilà que la griffe milanaise s’est mise à proposer des pièces au vert franc, digne des fonds qui servent à incruster des images de synthèse au cinéma.

Lookbook Bottega Veneta Pre-Fall 2021.

La teinte des fonds verts envahit les podiums, et bientôt nos dressings ?

Ce vert même devenu la couleur dominante des packagings Bottega Veneta — un détail moins anodin qu’il n’y paraît vu l’importance du orange Hermès ou du bleu Tiffany & Co. en termes de notoriété de marque, donc de signe de reconnaissance par le grand public comme symbolique de prestige.

Cet engouement soudain ne doit rien au hasard, dans le contexte si compliqué d’aujourd’hui, alors que la pandémie s’éternise. Symboliquement, le vert possède de nombreuses significations positives, liées à la nature, la fertilité, l’abondance, la chance, la concentration, ou encore l’autorisation (avoir le feu vert).

Cette couleur s’impose donc comme une prière de renouveau.

Défilé Louis Vuitton printemps-été 2021.

Paradoxalement, c’est aussi une couleur qu’on associe beaucoup à la virtualité, et c’est dans cette teinte qu’elle fascine de façon saillante la mode en ce moment. En témoigne notamment Louis Vuitton qui a défilé dans le grand magasin parisien fraîchement rénové qu’est La Samaritaine en octobre 2020, en faisant installer des fonds verts sur les murs et en émaillant sa collection de sacs dans cette teinte à la frontière du virtuel.

En attestent également des silhouettes marquantes aperçues dans les dernières collections de Salvatore Ferragamo, Molly Goddard, Victoria Beckham, ou encore Anna Sui.

De gauche à droite : Salvatore Ferragamo, Molly Godard, Victoria Beckham, Anna Sui.

Le vert, une couleur qui raconte autant la nature que le virtuel ?

Bonne nouvelle : cette couleur — qui raconte autant nos désirs de nature amplifiée par la pandémie que la virtualisation de nos rapports sociaux — s’avère plus facile à porter qu’il n’y paraît !

Le plus accessible consiste peut-être à en faire la touche de couleur vive sur un accessoire au milieu d’un look aux tons plus neutres, comme y invite ce sac en forme de manette de Playstation par le label français pointu Maîtrepierre.

Autrement, en pièce de vêtement, cela fonctionne bien comme une sous-couche telle qu’une chemise portée sous un pull à col rond dans une toute autre couleur.

Par exemple, on y pense peu, mais le rose vif et le vert franc se marient à merveille, comme le prouve joliment Bora Aksu, créateur de mode turc basé à Londres. Casse-gueule sur le papier, cette association de teintes vue sur de nombreux podiums dernièrement vaut le coup d’être tentée, et elle pourrait bien vous porter chance !

Collection Bora Aksu printemps-été 2022.

Feu vert pour cette couleur porte-bonheur

Pantalon large en 100% polyester, plissé, à taille haute élastiquée, River Island, 40,99€.

Carré de soie à imprimé pois blanc et liseré rose sur fond vert, 53 x 53 cm, Galeries Lafayette, 30€.

Brassière en dentelle française, Pommpoire, 38€.

Caraco imprimé tropical en 100% Twill de Viscose OEKO TEX, Soi Paris, 69€.

Sweat droit court en 100% coton, Calvin Klein Jeans, 79,90€.

Crédit photo de Une : Louis Vuitton ; Molly Goddard ; Salavatore Ferragamo Bottega Veneta.