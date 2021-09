Les collants colorés à imprimé sixties nous font une belle jambe cet automne/hiver

Dans la famille des tendances marquantes pour cet automne/hiver 2021-2022, je demande les sixties. Mini-jupe trapèze et autre petit blouson vinyle font leur retour en force, mais peut-être que ce sont les collants qui concentrent le plus l’essence des années 1960 ?

Vaste machine à remonter le temps, à clasher les époques pour en ressortir avec des esthétiques aux anachronismes bizarrement désirables, la mode compte bien rhabiller 2022 d’atours sixties, après s’être passionnées pour les seventies et les années 2000 (ou Y2K pour les intimes).

Les pièces phares du retour de tendance sixties pour cet automne-hiver 2021-2022

Cela se manifeste par un pic d’intérêt sur les podiums des maisons de luxe ainsi que des marques de grande distribution pour les robes 3 trous à la ligne en A, des petits blousons en vinyle signature de la maison Courrèges, des bottes qui arrivent pile sous le genou façon héroïne de Chapeau melon et bottes de cuir, ou encore des motifs illusions d’optiques échappés d’une galerie d’op art, façon Paco Rabanne.

Qui sont les icônes sixties dont on peut s’inspirer pour cet automne-hiver 2021-2022 ?

Les icônes de mode qui peuvent vous inspirer, côté cinéma-série, c’est Chapeau melon et bottes de cuir, bien sûr, mais aussi Ma sorcière bien aimée, Scooby-Doo, ou encore Tippi Hedren dans Les Oiseaux de Hitchcock.

Côté musique, on pense aussi à Sheila, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, France Gall, Marie Laforet, ou encore Chantal Goya, des icônes yéyé s’il en est. Ou même Beyoncé dans le clip de Why don’t you love me, en fait.

Sur Instagram, des créatrices de contenus comme Clara Victorya ou Emmanuelle Koffi portent également la tendance sixties à merveille. Et Dua Lipa porte des collants colorés à motifs graphiques pour la nouvelle campagne Versace automne-hiver 2021-2022.

Les collants, l’accessoire facile à adopter pour replonger dans les sixties

Pour adopter facilement cette tendance sixties, on peut bien sûr piocher différents éléments marquants de cette époque, mais l’accessoire qui permet de s’y adonner à moindre frais, c’est la paire de collants colorés et/ou à imprimé psyché qui n’a jamais peur de faire tapisserie ! Plus c’est casse-gueule, plus c’est marrant.

Comment porter le collant tendance sixties

Vous vous demandez peut-être avec quoi associer ce genre de collants ?

On peut par exemple décider d’en faire la pièce phare de son look en l’entourant de vêtements beaucoup plus sobres, unis, comme une petite robe 3 trous minimalistes à la ligne en A, ou un haut seconde-peau et une mini-jupe trapèze, puis finir par des mocassins à plateforme, des babies, ou même des bottes hauteur genou pour jouer à fond la carte sixties.

Quand on porte un ou deux manteaux tout l’hiver, que différents collants colorés en dépassent peut contribuer à se renouveler facilement et varier les plaisirs en s’amusant !

5 paires de collants pour mettre un pied dans les sixties

Collants 40 deniers à imprimé damier, Asos Design, 12,99€.

Collants 40 deniers à imprimé floral façon damier, Asos Design, 12,99€.

Collants à imprimé tourbillon pastel, Asos Design, 12,49€.

Collants 40 deniers à imprimé tourbillons multicolore, Asos Design, 12,99€.

Collants 50 deniers à imprimé floral, Falke, 69€.

Les tendances mode et beauté de l’automne/hiver Les tendances beauté La couleur de cheveux « warm expresso » vient déjà réchauffer l’automne 2021

À lire aussi : <br>Les 5 tendances mode les plus inspirantes de la rentrée

Crédit photo : Asos ; Versace