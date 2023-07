Made in France : DIM relocalise la fabrication de ses collants dans l’Hexagone

Après avoir été délocalisée en Allemagne, la majorité de la production des collants DIM revient en France, en Saône-et-Loire. Une bonne nouvelle pour la région et toute l’industrie de la mode française.

Les bas Dimanche reviennent en France ! Dim Brands International (DBI), le groupe de sous-vêtements propriétaire de DIM, a annoncé le 26 juillet 2023 rapatrier la quasi-totalité de sa production de collants en France, alors qu’ils étaient produits en Allemagne ces dernières années, rapporte l’AFP notamment relayé par Le Parisien.

DIM relocalise la production de ses collants en France

C’est dans la commune d’Autun, en Saône-et-Loire, site historique de DIM que revient donc la production, comme le rapporte Dim Brands International : « Plus de 90 % des articles de produits chaussants du groupe seront tricotés. » L’objectif ? Que l’entreprise d’Autun redevienne suffisamment profitable, afin de pouvoir pérenniser son existence. La première marque de sous-vêtements françaises fait donc le pari de la relocalisation.

Au fait, d’où vient DIM ?

Quand l’ingénieur agronome français Bernard Giberstein découvre les bas de nylon lors d’un séjour aux États-Unis, il revient dans l’Hexagone faire breveter en 1953 cette création plus compacte, résistante et galbante que leur version en soie. Son usine de bonneterie alors baptisée Bégy produit à partir de 1958 son produit phare, les bas « Dimanche » si chic qui permettent de s’endimancher tous les jours. Le succès de ce produit est tel qu’il entre dans le quotidien de bien des Françaises, pile à temps pour l’essor des mini-jupes, raconte l’agence de naming Benefik. Si bien qu’en 1964, l’industriel, aidé de l’agence de pub Publicis, décide de raccourcir le nom de sa marque en DIM. Et bim.

