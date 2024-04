De la lingerie jolie à petits prix ça existe, et la collection Dim Daily Dentelle le prouve

Investir dans de beaux sous-vêtements de qualité ne signifie pas forcément casser sa tirelire. La preuve, avec Dim et sa collection Daily Dentelle, vos dessous à petits prix seront plus tendances que jamais.

C’est votre péché mignon à toutes, avouez-le. Enfiler de la jolie lingerie booste votre moral en plus de vous rendre ultra-stylées. Problème, étoffer sa collection demande souvent un sacré budget. Heureusement, Dim pense à vous avec sa gamme Daily Dentelle.

Au programme, de superbes soutiens-gorge à seulement 19,90 € et des culottes tout aussi désirables à 12,90 €. Si vous êtes une pro des bonnes affaires, il ne vous aura sûrement pas fallu longtemps pour calculer qu’un ensemble complet ne vous coûtera que 32,80 €. Difficile de faire mieux.

Et oubliez les modèles ultra-basiques, ces dessous calquent les envies du moment pour une allure sexy sans trop en faire. Tout ce que vous demandez en fin de compte ! Zoom sur cette collection Dim Daily dentelle qui devrait sans aucun doute faire des émules.

Découvrez toute la collection Dim Daily Dentelle

Sublimez votre poitrine avec le soutien-gorge à armatures en dentelle florale

Le soutien-gorge à armatures en dentelle floral noir Dim Daily Lingerie // Source: Dim

Pour mettre en valeur votre poitrine, le soutien-gorge à armatures en dentelle florale se positionne comme l’alternative idéale. Ses bonnets qui maintiennent bien vos seins offrent, en effet un décolleté d’enfer qui vous fera vous sentir au summum du sexy et de la confiance.

La forme carré effet foulard est en plus ultra-moderne, loin, très loin des pièces mémérisantes. Avec sa basque enveloppante et sa forme en U dans le dos, ce soutien-gorge est en plus idéal pour les poitrines généreuses, bien trop souvent laissées de côté. N’ayez crainte, elles seront maintenues bien comme il faut grâce à une multitude de tailles allant du 85 B au 105 E.

Côté style, ce sous-vêtement va clairement faire grimper en flèche votre quotient mode. C’est simple, il puise son essence dans les tendances de la saison. Sa dentelle s’inspire directement de l’allure coquette aesthetic qui a pris d’assaut les réseaux sociaux et les filles en vogue. Ajoutez-lui les motifs floraux, intemporels du vestiaire estival et vous obtenez le combo parfait. Il se fait en plus sexy, jouant la carte de la transparence, nouvelle obsession des stars au style pointu. Entre l’intemporel noir, l’élégant blanc et le glamour rouge, couleur phare du printemps-été 2024, vous avez en plus l’embarras du choix niveau teinte. Et tout ça pour seulement 19,90 €.

Succombez à ce soutien-gorge à armatures noir Dim Daily Dentelle

Préférez-lui au contraire le confort de l’option sans armatures

Le soutien-gorge sans armatures en dentelle floral rouge Dim Daily Lingerie // Source: Dim

Craquez sur ce soutien-gorge sans armatures rouge Dim Daily Dentelle

Si le confort est primordial pour vous, Dim Daily Lingerie imagine sinon un soutien-gorge triangle sans armatures. Aucune sensation de compression à déplorer avec ses bonnets souples. Vous pouvez respirer à votre guise, ce qui est quand même plutôt pas mal ! Une liberté de mouvement qui n’empêche pas sa coupe d’épouser la forme de votre corps, parce que bien-être ne veut en aucun cas dire absence de sexyness.

Adoptez ce soutien-gorge sans armatures blanc Dim Daily Dentelle

Trouver le dessous qu’il vous faut ne devrait d’ailleurs pas être un problème avec des tailles démarrant au 85 B et se terminant au 105 E. Et puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne, la broderie fleurie et la dentelle sont les mêmes que celles du modèle à armatures.

Pas de jalouses, vous vous assurez une silhouette on fleek dans tous les cas. Dernière étape, se décider sur la couleur entre le noir, le blanc et le rouge. Mais au vu de leur prix affiché à 19,90 €, on va vous faire une confidence, vous pouvez craquer sur plusieurs teintes sans culpabiliser.

Succombez à ce soutien-gorge sans armatures noir Dim Daily Dentelle

Offrez-vous un vrai ensemble avec la culotte à la transparence hot assortie

La culotte en dentelle florale ajourée noir Dim Daily Lingerie // Source: Dim

Adoptez la culotte en dentelle florale noir Dim Daily Dentelle

Même si les ensembles dépareillés, c’est fun, coordonner ses deux pièces, c’est aussi ultra satisfaisant. Ne laissez donc pas votre soutien-gorge seul grâce à la culotte assortie Dim Daily Dentelle. La dentelle fleurie, essence de cette collection, mise plus que jamais sur le caché-dévoilé. Elle laisse en effet visible la peau, toujours subtilement, et apporte ainsi la juste dose de sensualité. Poussant le souci du détail au maximum, les bords s’upgradent d’une jolie finition suivant exactement les contours du motif. Quand on vous dit que prix accessible peut rimer avec qualité !

Succombez à la culotte en dentelle florale rouge Dim Daily Dentelle

Dépourvue de couture, osez en plus sans crainte jupe moulante, robe près du corps et pantalon mettant vos formes en valeur. Disponible du 38 au 50, vous pouvez opter pour la même couleur que votre soutien-gorge ou faire comme bon vous semble. Parce que l’important, c’est que vous vous fassiez plaisir.

Craquez sur la culotte en dentelle florale blanc Dim Daily Dentelle

Les trois coloris sont en tout cas toujours au rendez-vous. En journée comme en soirée, qu’elle soit visible uniquement par vous ou dévoilée à votre rendez-vous du soir, cette culotte à 12,99 € sera votre nouvelle alliée. Avec ses ensembles à 32,80 €, Dim Daily Dentelle prouve que style, qualité et prix réduits forment un très bon ménage à trois.