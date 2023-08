Robert Downey Jr. annonce que son Vertigo sera meilleur que celui d’Hitchcock et le prouve avec une anecdote

Alors qu’il escaladait une montagne, Robert Downey Jr. a été frappé par une crise d’angoisse. Mais rassurez-vous : non seulement il va mieux, mais cette expérience lui a même donné la confiance pour refaire Vertigo d’Alfred Hitchcock – mais en « mieux ».

En matière de remake, rien ne fait peur à Hollywood. En mars dernier, on apprenait que la Paramount avait décidé de s’attaquer au chef-d’œuvre d’Alfred Hitchcock, Vertigo (Sueurs froides, en français).

Souvent cité comme l’un des films les plus mythiques qui soient, le film de 1958 a même trôné à la première place des meilleurs films de tous les temps dans le prestigieux classement de la revue anglaise Sight and Sound de 2012 à 2022.

On pourrait penser que la richesse et la modernité légendaires du film le rendent intouchable. Or, en mars dernier, le studio a révélé qu’un remake de Vertigo était en route, avec comme interprète du personnage principal John Ferguson, Robert Downey Jr. Le comédien sera aussi associé à la production de ce Vertigo 2.0, dont le scénario devrait être écrit par Steven Knight à qui l’on doit la série Peaky Blinders.

Si le projet est audacieux, l’acteur d’Iron Man a-t-il exprimé de l’humilité face à cette œuvre majeure ? Pas vraiment.

La session d’escalade qui a traumatisé et inspiré Robert Downey Jr.

Quelques mois plus tard après l’annonce de ce projet légèrement douteux, Robert Downey Jr. est revenu aux nouvelles en annonçant avec fracas qu’il pensait pouvait faire mieux qu’Alfred Hitchcock.

Rien que ça. Pour convaincre les plus sceptiques, l’acteur a même dégainé sa meilleure anecdote de vacances dans les colonnes du New York Times :

« Nous sommes effectivement en train de nous pencher sur la question […]. Premièrement, avec qui travaillerait-on sur le projet ? […] Deuxièmement, laissez-moi relire le synopsis original. Je pense que l’on peut faire mieux. Je vais vous dire pourquoi. J’ai déjà fait de l’escalade et je me suis retrouvé coincé en pleine crise d’angoisse. […] Je n’oublierai jamais cette expérience, et ça m’a fait penser à tous ces dispositifs cinématographiques dont le potentiel n’a pas encore été exploité et qui pourraient justement traduire ce sentiment de « qu’est-ce que cela fait d’être psychologiquement paralysé par la peur alors qu’il n’y a rien d’insurmontable ? ». Ça pourrait être divertissant. »

Arrêtez-tout, on a trouvé le John Ferguson de la vraie vie, et on a hâte qu’il nous raconte son histoire mieux que ne l’a fait Alfred Hitchcock grâce à des tonnes d’effets spéciaux. Ou peut-être pas…

