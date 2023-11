Harry Potter : Robert Pattinson a décroché son rôle après avoir été coupé au montage de son premier film

Il est beau, il joue bien et a l’une des carrières les plus magistrales du cinéma contemporain, pourtant les débuts de Robert Pattinson dans l’industrie sont aussi absurdes que rocambolesques. Après être devenu Cedric Diggory pour compenser une humiliation subie sur son (faux) premier film, l’acteur a décroché son rôle d’Edward dans Twilight… grâce à un cachet de Valium.

En 2005, le monde découvrait le visage de Robert Pattinson avec son rôle de l’inoubliable Cedric Diggory. Si cette entrée dans le monde du cinéma est fracassante, elle n’est pourtant que le second essai de l’acteur britannique.

Robert Pattinson a été coupé au montage de son premier film

Quelques mois plus tôt, à 15 ans seulement, Robert Pattinson avait été choisi pour jouer aux côtés de Reese Witherspoon dans le drame historique Vanity Fair : La Foire aux vanités, de Mira Naïr.

Or, si vous décidez de voir le film, ne vous attendez pas à y découvrir le visage de Robert Pattinson. Ce dernier a tout simplement été coupé du montage… sans que personne ne l’en informe. « Je suis allé à l’avant-première et personne ne m’avait prévenu que j’avais été coupé au montage » a-t-il confié à W Magazine des années plus tard, en 2017 (le temps, peut-être, de digérer ce traumatisme ?)

Impressionné, Robert Pattinson tenait sa baguette comme « un revolver dans Die Hard »

Dans la même interview, Robert Pattinson a raconté qu’il avait notamment décroché son rôle dans Harry Potter grâce à Mary Selway, la directrice de casting de Vanity Fair. Rongée par la culpabilité après l’éviction du jeune comédien, cette dernière se serait arrangée pour qu‘il soit auditionné en priorité pour le rôle de Diggory. Dans un autre entretien avec Q, Robert Pattinson qui, décidément, nous étonne par son second degré savoureux, raconte avoir été déboussolé par l’univers imaginaire d’Harry Potter et tout ce qu’il comporte de magie :

« L’une des premières scènes que j’ai tournées, c’est dans le labyrinthe magique, à la fin. Je n’avais jamais rien fait avec des effets spéciaux, des cascades. C’était très intimidant pour moi à l’époque. Je me rappelle d’une scène ou je devais brandir ma baguette magique et je me trouvais tellement idiot que je me suis mis à la tenir à deux mains comme si c’était un revolver. Un peu comme si j’étais dans Die Hard. »

Robert Pattinson // Source : WB

Après Harry Potter, Robert Pattinson a rejoint Twilight grâce à un cachet de Valium

Fidèle à lui-même, Robert Pattinson a continué à être guidé par des choix assez rocambolesques : après avoir vécu un certain temps avec son salaire gagné sur le tournage d’Harry Potter, le comédien se voyait poursuivre dans la musique. Dans l’interview pour Q, raconte :

« À l’époque, je me voyais plutôt faire de la musique. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Parce que personne n’y croyait. Mais je faisais sans cesse des scènes ouvertes. Et un jour je me suis retrouvé complètement fauché. »

Pris de court par ses problèmes financiers, il décide finalement de passer le casting d’un petit film de vampires dont le nom vous évoquera sûrement quelque chose : Twilight. Or, à l’approche du casting, l’acteur est pris d’une telle angoisse à l’idée d’échouer que son agent lui recommande de prendre un cachet de Valium. Robert Pattinson a alors confié que, selon lui, sa mine nonchalante (provoquée par le tranquillisant) a convaincu les producteurs de lui confier le rôle d’Edward. Désormais, on connait la vraie histoire derrière son teint très palot.

