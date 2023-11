Jurassic Park : la réalisatrice de Promising Young Woman veut en faire un film érotique

Vous pensiez connaître Emerald Fennell après la sortie de son premier film Promising Young Woman ? Vous n’avez encore rien vu. Dans une récente interview avec Deadline, la réalisatrice a évoqué une idée de film inspiré de la franchise Jurassic Park, remaniée dans une version que personne n’avait vue venir…

À lire aussi : Promising Young Woman n’est pas un film féministe, c’est tout le contraire

La carrière de la réalisatrice, lauréate de l’Oscar du meilleur scénario original en 2021 pour Promising Young Woman, est loin d’être au point mort. Emerald Fennell prépare la sortie de Saltburn, un film avec Rosamund Pike, Barry Keoghan et Jacob Elordi dont la sortie est prévue sur Prime Video. Même si ce nouveau long-métrage est très attendu, la réalisatrice ne semble pas vouloir se reposer sur ses lauriers. Interrogée sur ses projets futurs, Fennell a évoqué une idée qui pourrait secouer l’industrie du cinéma : un film érotique… de dinosaures.

Trouvant les dinosaures étrangement « érotiques », Fennell a expliqué le concept de son « film de rêve » :

« Je pense honnêtement que j’ai eu beaucoup de chance. J’ai déjà pu réaliser les projets de mes rêves. Mais mon film préféré de tous les temps, c’est Jurassic Park, donc j’aimerais bien [faire un film] dans le monde des dinosaures. […] D’abord et avant tout, c’est très érotique. Je pense que les humains et les dinosaures sont arrivés à un stade de leur vie commune où les choses commencent à devenir très excitantes. Il y a donc un mariage entre un homme et un vélociraptor et c’est essentiellement un drame conjugal. »