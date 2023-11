La réalisatrice Catherine Hardwicke a récemment révélé que confier le rôle d’Edward Cullen à Robert Pattinson n’avait rien d’une évidence pour les producteurs de Twilight. Si elle était convaincue du potentiel du jeune comédien, le reste de l’équipe avait quelques doutes à cause de son physique, et du fait qu’il « passait tout son temps au pub ».

En revoyant Twilight aujourd’hui, on peut s’amuser de la représentation d’Edward Pattinson, stéréotype du jeune éphèbe torturé à la peau livide et aux sourcils soigneusement dessinés. Si ce premier rôle (enfin, pas tout à fait) semblait être fait sur mesure pour Pattinson, la réalité est tout autre : l’acteur a dû passer par la case relooking pour devenir le Edward que nous connaissons tous.

Pour célébrer les 15 ans de la sortie de Twilight, chapitre 1 : Fascination, Catherine Hardwicke a évoqué certains secrets des origines du film dans le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, comme le rapporte EW!. La réalisatrice a révélé que quatre ans après Harry Potter et la Coupe de feu, le choix de Robert Pattinson pour adapter cette nouvelle saga littéraire adolescente ultra-lucrative au cinéma était loin d’être une évidence pour les producteurs de Twilight. La cinéaste s’est rappelée :

Lorsqu’il est arrivé chez moi, il portait une frange noire en guise de coiffure et n’était pas en grande forme physique, car il passait tout son temps au pub. Je me suis dit : ‘ça marche dans la vraie vie, et ça marche à l’écran’, mais je devais en être sûre. Bien sûr qu’en tant que personne, il m’avait eu, mais je devais être certaine qu’il passerait bien à l’écran.