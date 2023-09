Un film Barbenheimer va (réellement) voir le jour

Non ce n’est pas une blague. Un studio de production est bel est bien en train de produire un film « Barbenheimer » inspiré des deux blockbusters de l’été. Il devrait sortir durant la période de Noël.

Les mèmes n’étaient qu’ils qu’une prémonition ? Durant tout l’été, Barbenheimer, soit le match entre Barbie et Oppenheimer à l’occasion de leur sortie simultanée en salles, a provoqué une flopée de blagues et montages en tout genre créés par les internautes.

Et il semblerait que ceux ci deviennent réalité : selon JoBlo, média spécialisé cinéma et films d’horreur, un film Barbenheimer est en préparation, ont-il révélé le 31 août. Il sera produit par le studio Full Moon Features, spécialisé dans les films d’horreur à petit budget, et les films parodiques gores. On doit alors s’attendre à un long-métrage avec beaucoup de second degré. D’ailleurs, une première affiche est déjà disponible, et elle donne le ton.

Après le phénomène de Barbie et Oppenheimer au box-office, une comédie Barbenheimer va voir le jour. pic.twitter.com/fJCapGvUtL — AlloCiné (@allocine) September 2, 2023

Mais de quoi va donc parler Barbenheimer ? Comme on peut s’y attendre, le film reprend des éléments des deux blockbusters : « Au plus profond de Dollsville, un groupe de poupées féminines excédées, dirigé par la brillante Dr Barbenheimer, fabrique une bombe atomique. Leur mission ? Faire tomber le patriarcat une fois pour toutes ! Mais alors que la bataille des sexes s’intensifie, Barbenheimer et sa bande de beautés finiront-elles par faire exploser plus de choses qu’elles ne l’avaient prévu ? », peut-on lire sur le site de JoBlo, relayé par Numerama.

Mais aucune info sur le casting ou encore la réalisation n’a été annoncée. Selon JoBlo, le tournage devrait commencer le mois prochain, et le film devrait déjà sortie pour Noël 2023, il sera même disponible sur Amazon Prime Video.

