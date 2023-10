Michael Fassbender a arrêté de cligner des yeux pour jouer le psychopathe de The Killer

David Fincher, le réalisateur de Seven, Zodiac ou encore Gone Girl est un habitué des personnages adeptes du crime. Pour son nouveau film produit par Netflix, le réalisateur met en scène l’acteur Michael Fassbender, qui incarne un tueur en série déchiré entre le bien et le mal. Le comédien a trouvé une technique très particulière pour incarner à fond le tourment de son personnage.

Sur Madmoizelle, on ne cesse d’être surprises par la bizarrerie du method acting, cette technique de jeu employée par certains acteurs pour devenir leur personnage. Après Jude Law qui se parfumait de sang, d’excréments et de sueur pour jouer un roi anglais, c’est au tour de Michael Fassbender de donner de sa personne pour rentrer dans la peau de son personnage…

Un psychopathe en pleine crise existentielle

L’acteur est en tête d’affiche de l’un des films les plus attendus de 2023. Et pour cause : The Killer est le noveau film de David Fincher, réalisateur de Fight Club, Seven, The Social Network, Zodiac ou plus récemment, Gone Girl. Les fans de tueurs en série ne seront pas en reste puisque le douzième long-métrage de Fincher nous plongera dans la psyché d’un tueur à gages, qui traverse une crise existentielle alors qu’il commence à être tiraillé entre le bien et le mal.

En septembre dernier, Netflix révélait un premier aperçu du film dans une bande-annonce glaciale. Elle laissait entrevoir un personnage d’assassin profondément solitaire, méthodique et maniaque. Dans ce trailer, Michael Fassbender déclame un monologue dans lequel il ne cesse de répéter de « s’en tenir au plan ». On frissonne déjà.

Pour David Fincher, « les yeux de Michael trahissent beaucoup de choses »

Pour incarner ce personnage torturé, Michael Fassbender n’a pas fait les choses à moitié. Alors que David Fincher est connu pour refaire de très nombreuses prises pendant ses tournages, Michael Fassender aurait décidé de ne jamais cligner des yeux devant la caméra du cinéaste.

Le synopsis et la bande-annonce du film nous laissent deviner que le fait de ne pas ciller résume bien la nature d’un personnage inhumain et adepte d’une stabilité maladive.

C’est ce qu’a confirmé David Fincher dans une interview relayée par IGN. Le cinéaste a expliqué que cette détermination, qui avait permis à Michael Fassbender de repousser les limites de son propre corps, était en parfaite cohérente avec son personnage :

« Les yeux de Michael trahissent beaucoup de choses. Son esprit renferme beaucoup de choses contradictoires et ses yeux vous permettent d’y accéder. »

The Killer sortira sur Netflix le 10 novembre. D’ici là, on espère que les yeux de Michael Fassbender auront eu le temps d’être correctement réhydratés.

The Killer (affiche)

