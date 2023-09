Allumez les baguettes : Michael Gambon, qui interprétait Dumbledore dans Harry Potter, est mort

L’acteur britannique, qui a incarné le directeur de Poudlard du Prisonnier d’Azkaban jusqu’aux Reliques de la Mort est mort d’une pneumonie à l’âge de 82 ans. Il laisse derrière lui une carrière foisonnante et le souvenir d’un homme apprécié pour sa gentillesse, humour et son élégance.

Une nouvelle étoile d’Harry Potter vient de s’éteindre. Après les regrettés Alan Rickman et Robbie Coltrane respectivement disparus en 2016 et en 2022, un autre immense acteur de la saga est décédé. À 82 ans, Michael Gambon, qui a interprété ce cher Dumbledore est mort à l’hôpital des suites d’une pneumonie.

Une carrière riche (et surprenante)

La famille de Michael Gambon a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué publié ce jeudi 28 septembre :

« Nous sommes dévastés de devoir annoncer la mort de Sir Michael Gambon. Époux et père adoré, Michael est mort paisiblement à l’hôpital, sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, après s’être battu contre une pneumonie. »

Né en 1940 à Dublin, ce très grand acteur laisse derrière lui une carrière longue de soixante ans et récompensée par cinq Bafta. Il a accédé à une notoriété mondiale en incarnant Albus Dumbledore suite au décès en 2002 de Richard Harris, l’interprète du directeur de Poudlard dans les deux premiers Harry Potter. Michael Gambon a ainsi joué dans Le Prisonnier d’Azkaban, La Coupe de feu, L’Ordre du phénix, Le Prince de sang-mêlé, et les deux parties des Reliques de la mort.

Mais sa filmographie est loin de se retreindre au seul monde des sorciers. Après des débuts au théâtre et à la télévision dès les années 1960, Michael Gambon est devenu un visage bien familier d’Hollywood. Il a notamment tourné avec Tim Burton (Sleepy Hollow), Wes Anderson (La vie aquatique), Tom Hooper (Le Discours d’un roi) et plus récemment, Xavier Dolan (Ma vie avec John F. Donovan).

Si nous sommes nombreux·s·es à l’associer au tempérament toujours calme et bienveillant de Dumbledore, Michael Gambon avait plusieurs cordes à son arc et était aussi un conducteur automobile chevronné.

Après un passage remarqué dans l’émission de voiture Top Gear, l’acteur avait même donné son nom à l’un des virages, après l’avoir négocié de façon spectaculaire. Suite à son décès, l’ancien présentateur de l’émission, Jeremy Clarkson a salué la mémoire d’un homme « extrêmement amusant » et un « invité incroyable ».

Michael Gambon a apporté « une joie incommensurable aux fans d’Harry Potter »

Sur X, le compte officiel d’Harry Potter a rendu un hommage émouvant au comédien regretté :

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Sir Michael Gambon. Par son humour, sa gentillesse et son élégance, il a apporté une joie incommensurable aux fans de Harry Potter du monde entier. Nous garderons à jamais son souvenir dans nos cœurs.