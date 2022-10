Robbie Coltrane, qui incarne Hagrid dans Harry Potter, est mort

L’acteur écossais Robbie Coltrane est décédé à l’âge de 72 ans. Il incarnait l’adorable géant Rubeus Hagrid dans la saga Harry Potter.

Farewell, Robbie Coltrane ! L’acteur, qui incarnait le géant Rubeus Hagrid (qui ne mesurait en fait qu’1,86 mètre) dans la saga Harry Potter, est décédé. L’annonce a été faite vendredi 14 octobre par l’agente de l’acteur, Belinda Wright, dans un communiqué relayé par la presse britannique, dont la BBC et The Hollywood Reporter.

Robbie Coltrane, âgée de 72 ans, était connu mondialement pour son interprétation du bienveillant géant Hagrid, devenu dès le premier opus un compagnon de route pour Harry Potter et ses amis. Un personnage important et attachant, apprécié unanimement par les fans de la saga.

Mais Coltrane était aussi connu pour son rôle dans la série « Crackers », qui lui vaudra la reconnaissance de trois Bafta, l’équivalent britannique des Césars du cinéma français.

L’acteur, qui a débuté sur les planches au théâtre, avait aussi incarné un mafieux russe et ex-agent du KGB dans deux James Bond, Le monde ne suffit plus et Golden eye.

Emma Watston, Daniel Radcliffe… Le cast de Harry Potter lui rend hommage

Depuis l’annonce de son décès, les hommages affluent à travers le monde, et notamment sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, la romancière et scénariste JK Rowling, mère de la saga Harry Potter, a salué un « incroyable talent » :

Je ne connaîtrai plus jamais quelqu’un comme Robbie. Il était un incroyable talent, unique, et j’ai eu énormément de chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui. J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à sa famille, surtout à ses enfants.

Emma Watson, interprète d’Hermione Granger dans la saga a également rendu hommage à Coltrane, en postant une story sur son compte Instagram :

Robbie était comme l’oncle le plus amusant que j’aie eu, mais surtout, il était profondément attentionné et compatissant envers moi quand j’étais enfant et adulte. Son talent était si immense qu’il était logique qu’il joue un géant (…) si j’arrive un jour à être aussi gentille que tu l’as été avec moi sur un plateau, je promets que je le ferai en ton nom et en ta mémoire. Sache combien je t’adore et t’admire. Ta douceur, tes surnoms, ta chaleur, tes rires et tes câlins vont vraiment me manquer. Tu as fait de nous une famille. Sache que tu étais cela pour nous.

Daniel Radcliffe, qui incarnait le personnage principal de la saga Harry Potter s’est également exprimé suite à l’annonce de la mort de Coltrane :

Robbie était l’une des personnes les plus drôles que j’aie rencontrées, il nous faisait constamment rire lorsque nous étions enfants sur le plateau. Je garde des souvenirs particulièrement bons de lui essayant de nous redonner le moral sur le tournage du Prisonnier d’Azkaban, quand nous nous cachions de la pluie torrentielle pendant des heures dans la hutte de Hagrid, et qu’il nous racontait des histoires, faisait des blagues pour que nous gardions le moral. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu le rencontrer et de travailler avec lui, et très triste qu’il soit décédé. C’était un acteur incroyable et un homme adorable.

D’autres acteurs de la saga comme Tom Felton (Drago Malefoy), Matthew Lewis (Neville Londubat) et Bonnie Wright (Ginny Weasley) lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux.

