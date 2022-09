Alan Rickman révèle pourquoi il a continué Harry Potter malgré la maladie, dans ses mémoires

L’interprète de Severus Rogue tenait des journaux personnels, où il écrivait ses pensées à propos de la saga Harry Potter. Avant la publication de ces journaux, des extraits exclusifs ont été dévoilés.

On n’arrive pas à faire le deuil. Pourtant, voilà six ans qu’Alan Rickman nous a quittés, emporté par un cancer du pancréas à l’âge de 69 ans.

Celui que l’on connaît avant tout comme l’interprète de Severus Rogue a laissé derrière lui de nombreux journaux intimes. Il y était régulièrement question d’Harry Potter. Une véritable mine d’or pour tout Potterhead.

Un livre sur les mémoires d’Alan Rickman

Au total, Alan Rickman a tenu un total de 26 journaux personnels, à partir de 1972. Ces carnets lui ont d’abord servi de pense-bête (l’acteur notait ses dates de rendez-vous, d’anniversaires ou encore des adresses).

Mais, en 1992, l’interprète de Severus Rogue s’est mis à écrire à propos de sa vie, de son travail d’acteur et en particulier de son rôle dans Harry Potter. Ces écrits, le grand public aura bientôt l’occasion de les découvrir en intégralité sous la forme d’un livre intitulé Madly, Deeply : the diaries of Alan Rickman (À la folie, profondément : les journaux d’Alan Rickman). Pour patienter avant sa publication, le Guardian a publié de nombreux extraits de ces journaux le 24 septembre.

© Warner Bros

« Va jusqu’au bout. C’est ton histoire. »

Dans les extraits publiés par le magazine, Alan Rickman évoque notamment sa rencontre avec J.K Rowling. En 2000, il écrivait : « Elle me donne nerveusement quelques aperçus du passé de Rogue. Lui parler, c’est parler à quelqu’un qui vit ces histoires, pas qui les invente. »

Au fil des années, l’acteur s’exprime à plusieurs reprises sur la qualité des films. En 2001, il écrit : « Le film ne devrait être vu que sur grand écran. Il acquiert une ampleur et une profondeur qui correspondent à la partition de John Williams. » En 2004, date de sortie d’Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban il confie à propos du réalisateur Alfonso Cuarón qu’il a fait un « travail extraordinaire ». « C’est un film très adulte, tellement plein d’audace et ne cesse de me faire sourire. »

L’année 2005 est marquée par une tragédie dans la vie de l’acteur : on lui diagnostique un cancer de la prostate. Son traitement lui fait douter de sa capacité à poursuivre la saga. Pourtant, quelques jours à peine après une lourde opération à l’hôpital, il écrit :

« Finalement, oui au HP 5. La sensation n’est ni bonne ni mauvaise. L’argument qui gagne est le suivant : « Va jusqu’au bout. C’est ton histoire. »

Le 27 juillet 2007, Alan Rickman réagissait à la mort de son personnage :

« J’ai fini de lire le dernier livre de Harry Potter. Severus Rogue meurt héroïquement, Potter le décrit à ses enfants comme l’un des hommes les plus courageux qu’il ait jamais connu et appelle son fils Albus Severus. Ce fut un véritable rite de passage. La petite information de Jo Rowling il y a sept ans – ’Rogue aimait Lily (la mère de Harry Potter, NDLR)’ – m’avait donné un indice pour me faire attendre. »

Madly, Deeply : the diaries of Alan Rickman sera disponible le 18 octobre en Grande-Bretagne. En France, on ne connaît pas encore sa date de sortie.

Crédit de l’image à la Une : © Warner Bros