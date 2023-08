L’émotion est au maximum : ces 3 films avec Angus Cloud vont sortir après son décès

Tragiquement disparue à 25 ans, la révélation d’Euphoria était une étoile montante à la télévision mais aussi au cinéma. Avant sa mort, Angus Cloud avait terminé le tournage de trois long-métrages qui sortiront dans les prochains mois.

À l’origine, il n’avait aucun lien avec le monde de la comédie. Il avait été repéré par la directrice de casting d’Euphoria alors qu’il travaillait dans un restaurant à Brooklyn. A priori, rien ne destinait Angus Cloud à une carrière d’acteur. Mais ses apparitions très remarquées dans Euphoria ont attiré l’oeil de plus d’un cinéaste.

Disparu ce lundi 31 juillet, quelques jours à peine après l’enterrement de son père dont il était très proche, Angus Cloud sera à l’affiche de trois films, qui seront aussi les dernières fois où l’on profitera de son talent sur le grand écran…

À lire aussi : « Je suis si reconnaissante d’avoir pu le considérer comme un frère » : Zendaya rend un hommage bouleversant à Angus Cloud

Angus Cloud // Source : HBO

Un film dans sa ville d’origine, avec Pedro Pascal

Après son premier film, North Hollywood sorti en 2021, la carrière au cinéma d’Angus Cloud avait continué en beauté avec un rôle dans un film porté par Pedro Pascal.

Les deux comédiens se sont donnés la réplique sur le tournage de Freaky Tales, une comédie dramatique d’Anna Boden et Ryan Fleck située à la fin des années 1980 en Californie. On ne sait pas grand chose de son intrigue, si ce n’est qu’elle mêle 4 histoires différentes et parle d’amour et de culture. Ce long-métrage promet d’être d’autant plus troublant que son action se déroule à Oakland, la ville où Angus Cloud est né et a vécu.

Sur Instagram, le réalisateur Ryan Fleck a partagé une photo des deux comédiens réunis sur le plateau, ajoutant un message à la mémoire du jeune acteur regretté :

« Malgré les sourires, c’était en fait l’un des jours les plus intenses que j’aie jamais eus sur un plateau de cinéma. Angus était une bouffée d’air frais et toujours prêt à essayer n’importe quoi. C’était une joie immense de travailler avec lui. »

Angus Cloud // Source : HBO

Deux films d’horreur qui font envie

Angus Cloud semblait avoir une affinité avec l’horreur, puisque c’est à ce genre qu’appartiennent ces deux autres films.

Il y aura notamment Your Lucky Day de Dan Brown, avec Jason O’Mara (The Man in the High Castle) et Jason Wiles (Zodiac). Ce film d’horreur nous plonge dans l’angoisse d’une prise d’otage et d’un braquage ayant lieu dans une épicerie pendant les périodes de Noël. On l’attend sur le grand écran à l’horizon 2024.

La même année, on aura l’occasion de retrouver Angus Cloud dans le nouveau films de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le duo de réalisateurs à qui l’on doit les derniers opus de Scream. Même s’il est encore assez secret, Variety a révélé que le film était dans la veine des films de monstres d’Universal comme Renfield et surtout, The Invisible Man, l’un de nos films d’horreur (dispo sur Netflix) préférés. Réunissant Kathryn Newton (Big Little Lies), Dan Stevens (Downton Abbey) et Melissa Barrera (Scream VI) ce long-métrage sera centré sur l’une des figures monstrueuses qui ont fait la légende du studio. Reste à savoir s’il s’agira de Frankenstein, Dracula, de la momie ou encore du loup-garou… Si le film sortira en avril aux États-Unis, on ignore encore sa date de sortie française.

De là-haut, Angus Cloud peut être sûr d’une chose : on sera au rendez-vous pour tous ces films.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.