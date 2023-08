Au lendemain de la disparition tragique d’Angus Cloud, révélation d’Euphoria décédé à seulement 25 ans, sa partenaire de jeu Zendaya lui a rendu hommage dans un message poignant.

Zendaya a brisé le silence, au lendemain de l’annonce de la mort d’Angus Cloud, l’acteur américain de 25 ans qui jouait le jeune dealer de drogue Fez dans Euphoria.

Sur Instagram, la star de 26 ans a rendu hommage à celui qui était son partenaire à l’écran et son camarade de classe (ils ont étudié sur les bancs de la même école d’art à Oakland), mais qu’elle considérait comme un frère.

« Lumineux »

Après Sam Levinson, Drake ou encore Alexa Demie, Zendaya a pris la parole sur les réseaux sociaux, le 1er août, pour rendre un hommage poignant à Angus Cloud. En légende d’une photo en noir et blanc du jeune comédien souriant, Zendaya a écrit :

« Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté qu’est Angus. Je suis tellement reconnaissante de l’avoir connu dans cette vie, d’avoir pu le considérer comme un frère, d’avoir vu ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, et d’avoir entendu ses éclats de rire contagieux (je souris rien que d’y penser.) Je sais que les gens utilisent beaucoup cette phrase pour parler des gens qu’ils aiment… “ils illuminent toutes les pièces dans lesquelles ils sont”, mais je vous assure qu’il était le meilleur pour cela. Je voudrais me souvenir de lui comme ça. Pour cette lumière, l’amour et la joie qu’il arrivait à nous donner. Je chérirai tous ces moments. »

Zendaya a conclu son message par un mot adressé à la famille d’Angus Cloud : « Mon coeur est avec sa mère et sa famille. » Elle appelle également son public à être « bon » et « patient, parce que le deuil n’est le même pour personne ». On peut aisément imaginer que cette dernière phrase est un moyen pour Zendaya d’expliquer à ceux qui ne le comprendraient pas pourquoi elle n’a pas réagi à la seconde où le décès d’Angus Cloud a été annoncé.

capture d’écran du compte Instagram de Zendaya

Mort quelques semaines après son père

Angus Cloud était en prises avec une santé mentale fragilisée par le décès très récent de son père. En annonçant son décès le 31 juillet, sa famille a déclaré dans un communiqué : « Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami ».

Avant Zendaya, plusieurs membres de l’équipe de la série HBO Euphoria lui avaient rendu hommage. Sam Levinson avait salué un jeune homme « si spécial, si talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt ». Sur Instagram, l’actrice Storm Reid, également vue dans The Last of Us, écrivait que « les larmes ne s’arrêtent pas ». Quant à Alexa Demie, elle avait publié un cœur brisé sur un fond noir en story Instagram, faute de pouvoir trouver des mots face à une aussi triste nouvelle.

