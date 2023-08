Euphoria : Angus Cloud, l’interprète de l’inoubliable Fez, est mort à 25 ans 

Il jouait l’un des personnages les plus centraux et intéressants de la célèbre série HBO Euphoria. Alors qu’il se débattait avec une santé mentale grandement fragilisée par le décès récent de son père, Angus Cloud s’est éteint le 31 juillet. Il était âgé de 25 ans.

Ce lundi 31 juillet, Angus Cloud a été retrouvé mort à son domicile, situé à Oakland en Californie. À leur arrivée, les pompiers ont retrouvé son corps sans vie, alors qu’ils avaient été appelés pour une urgence médicale. Pour l’heure, les causes de sa mort n’ont pas été révélées.

Connu pour son rôle de Fez dans Euphoria, l’acteur américain avait perdu son père quelques semaines plus tôt. Cette perte avait eu des conséquences désastreuses sur sa santé mentale, comme l’a annoncé sa famille : « Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami », a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant :

« Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne doivent pas se battre seuls en silence. »

Il y a deux semaines, Angus Cloud avait posté une photo de son père dans un post Instagram accompagné de la légende « miss u » (tu me manques).

Depuis 2019, Angus Cloud était l’une des stars d’Euphoria, la série HBO de Sam Levinson. Il jouait Fezco O’Neill (surnommé Fez) un dealer de drogue dans Euphoria sur HBO.

Il s’agissait de son tout premier rôl e, lui qui n’avait jamais joué la comédie et avait été repérée par la directrice de casting de la série alors qu’il travaillait dans un restaurant à Brooklyn. Jusqu’alors, Angus Cloud étudiait au sein d’une école d’art à Oakland, où il était également le camarade de Zendaya.

Si cette dernière n’a pas réagi à la terrible nouvelle pour le moment, d’autres membres du casting d’Euphoria ont exprimé leur tristesse et ont rendu hommage au jeune homme. Dans les colonnes de Deadline, Sam Levinson a confié :

« Il n’y avait personne comme Angus. Il était si spécial, si talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d’entre nous, contre les addictions et la dépression. J’espère qu’il avait conscience de combien de personnes il avait touchées. Je l’aimais. Je l’aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille« .