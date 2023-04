Euphoria : Barbie Ferreira (Kat) a quitté la série pour ne pas être « l’amie grosse »

En août dernier, le meilleur personnage d’Euphoria (on parle de Kat, évidemment) quittait définitivement le plateau de la série, après une saison 2 ayant reçu des critiques plus que mitigées. Des mois plus tard, Barbie Ferreira, l’actrice et mannequin ayant interprété Kat Hernandez dans la série HBO a enfin levé le voile sur les raisons de son départ.

Lors de la sortie de la saison 2 d’Euphoria, nous étions nombreuses à nous demander où était passée Kat. Si elle faisait partie de l’intrigue en théorie, son temps d’écran avait été outrageusement réduit par rapport à la première saison, qui avait construit un personnage fascinant, complexe et délicieusement empouvoirant.

L’incompréhension des fans avait culminé le 24 août lorsque Barbie Ferreira avait annoncé sur Instagram qu’elle quittait le casting de la série, expliquant « dire au revoir avec les larmes aux yeux » à Kat, qu’elle incarnait depuis quatre ans.

Quelles étaient les raisons de ces départs ? Mystère. L’actrice n’avait rien révélé sur ce point. De quoi alimenter de nombreuses rumeurs de tensions avec le créateur de la série, Sam Levinson, accusé d’avoir eu des comportements toxiques sur le plateau de tournage.

Le 3 avril, Barbie Ferreira s’est enfin exprimée à propos de ses rumeurs, après 8 mois de silence sur le sujet. Invitée dans le podcast Armchair Expert with Dax Shepard a révélé que son départ était le fruit d’une décision mutuelle avec Sam Levinson et que les rumeurs de tensions étaient « tout simplement stupides ».

Malgré tout, les choix d’écriture du créateur de la série continuent d’interroger. On peut notamment interroger les limites grossophobes de la série. Barbie Ferreira a ainsi révélé :

« Je pense que Kat aurait pu prendre plusieurs directions. Mais je ne sais pas si cela aurait pu réellement s’intégrer dans la série. Je ne sais pas si cela lui aurait rendu justice, et je pense qu’on savait tous et toutes que je ne voulais pas être ‘la meilleure amie grosse’. Je ne voulais pas me limiter à ce rôle, et je pense que le reste de l’équipe ne le voulait pas non plus. »