The Weeknd et Lily-Rose Depp forment un couple torride dans la bande-annonce de The Idol

Lily-Rose Depp et The Weeknd se retrouvent devant la caméra de Sam Levinson dans The Idol. La série se dévoile dans une bande-annonce torride et survoltée.

Après Euphoria, Malcom et Marie ou encore Assassination Nation, Sam Levinson a frappé fort pour sa nouvelle série en alliant ses forces à celles de The Weeknd.

Les deux mastodontes de la culture pop sont à l’origine de The Idol, une série dont la bande-annonce est désormais disponible.

La bande-annonce de The Idol

De la pop, de la drogue et du sexe : c’est le programme de la bande-annonce de The Idol.

Rythmées par le titre Plainshpere de Justice, les premières images dévoilent l’ambiance néoneuse et cocaïnée dont Sam Levinson a fait sa signature.

Lily-Rose Depp, The Weeknd, et encore plus de stars

Après une brève apparition dans l’excellent Uncut Gems des frères Safdie en 2019, The Weeknd tiendra cette fois un rôle principal. Il donnera la réplique à Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. La série sera centrée sur la relation chaotique entre Jocelyn, une jeune pop star en plein succès et l’énigmatique propriétaire d’un club de Los Angeles…à la tête d’une secte.

À leurs côtés, on retrouvera aussi le chanteur Troye Silvan et Jennie des BLACKPINK. Selon IndieWire, HBO a signé pour six épisodes mais on ignore encore la date de sortie de la série. Il est encore trop tôt pour savoir si The Idol sera diffusée en France sur OCS, comme c’est souvent le cas pour les séries HBO.

© Capture d’écran de la bande-annonce

