Le meilleur personnage d’Euphoria quitte la série (on parle évidemment de Kat)

Alors qu’on n’était pas vraiment sûres de vouloir regarder la saison 3 d’Euphoria, la série perd un argument supplémentaire avec le départ de Barbie Ferreira. L’actrice a annoncé quitter le casting.

Après une saison 2 aux allures de pétard mouillé, Euphoria continue de nous faire passer de l’extase à la déception. Cette fois, ce n’est pas à cause d’un scénario kamikaze ou d’une sexualisation épuisante, mais du départ d’un personnage qu’on adore.

Kat, c’est de toi qu’on parle.

Barbie Ferreira quitte la saison 3 d’Euphoria

Le 24 août, Variety a révélé que Barbie Ferreira quittait la troisième saison d’Euphoria. L’interprète de Kat a annoncé la mauvaise nouvelle dans une story Instagram chargée en émotions :

« Après quatre ans à incarner le personnage spécial et énigmatique de Kat, je dois dire au revoir avec les larmes aux yeux. J’espère que beaucoup d’entre vous ont pu se voir en elle comme moi et qu’elle vous a apporté de la joie en voyant son cheminement vers le personnage qu’elle est aujourd’hui. J’ai mis tout mon soin et mon amour en elle et j’espère que vous pourrez le ressentir. Je t’aime Katherine Hernandez. »

© capture d’écran de la story Instagram de Barbie Ferreira

Alors certes, c’est dommage. Néanmoins, Kat avait été tellement reléguée au second plan dans la saison 2 qu’on est presque déjà habituées à son absence. On continue à se demander pourquoi Sam Levinson a fait un tel choix, alors que ce personnage était l’un des plus passionnants de la première saison… Et on aimerait répondre à Barbie Ferreira que oui, on a été nombreuses et nombreux à se retrouver en Kat.

Pour les plus nostalgiques, Barbie Ferreira tient un (mini) rôle dans Nope de Jordan Peele, actuellement en salles.

© Euphoria

Crédit de l’image à la Une : © HBO