Affaire Kendji Girac  : « Dans une colère profonde », sa femme aurait quitté la France avec sa fille

Soraya, la compagne de Kendji Girac aurait quitté la France avec sa fille, le jour même du drame, selon Paris Match.

Pour Kendji Girac, il y aura un avant et un après 22 avril. Nul doute que rien ne sera plus jamais pareil pour le chanteur aux milliers d’albums vendus. Rappel des faits : après une dispute avec sa compagne Soraya le 22 avril au soir, le chanteur tente de « simuler un suicide » pour lui faire peur et la convaincre de ne pas le quitter. La jeune femme ne supporte plus son comportement excessif, causé notamment par l’alcool. Mais le coup part, Kendji Girac se blesse au thorax, son état est inquiétant mais il s’en sort.

On découvre alors que derrière la chanteur populaire se cache un jeune homme torturé, un manipulateur qui n’hésite pas à utiliser le chantage au suicide pour retenir sa compagne. Et alors, on pense beaucoup à elle et sa fille, car cette violence psychologique qui a éclaté au grand jour, n’est sûrement pas la première que la jeune femme subit.

« Elle n’a pas supporté son geste »

Mais visiblement, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. D’après les informations de Paris Match, Soraya n’a « pas supporté » le geste du chanteur et a décidé de quitter la France avec sa fille le jour même du drame. Elles seraient rentrées en Suisse, le pays d’origine de Soraya. « Elle est dans une colère profonde », estime une connaissance de Kendji Girac auprès de Paris Match. « Elle n’a pas voulu venir le voir à l’hôpital parce qu’elle n’a pas supporté son geste. Elle le trouve irresponsable, mettant en danger la vie de leur fille. Je ne pense pas qu’elle ait envie, pour l’instant, d’avoir une explication avec lui. » Au moment des faits, leur fille, Eva Alba, 2 ans et demi, était elle aussi présente dans la caravane.

