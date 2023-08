Selon une étude, une infirmière sur deux quitte l’hôpital après dix ans de carrière

Des conditions de travail détériorées, des salaires faibles… Selon la DREES, près de la moitié des infirmières hospitalières quittent l’hôpital après seulement 10 ans de carrière.

Épuisement, salaires trop faibles, dépression… Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) relayée par franceinfo, près une d’une infirmière sur deux a quitté l’hôpital ou changé de métier au bout de dix ans de carrière.

En effet, cette enquête parue le 24 août analyse qu’entre 1989 et 2019, seules « 54 % des infirmières hospitalières le sont toujours après dix années de carrière ». Et plus leur début de carrière est récent, plus cette statistique baisse :« Cette part est plus faible pour celles qui ont commencé à exercer à la fin des années 2000 (50 %) que pour leurs aînées entrées dans la profession au début des années 1990 (60 %) », note l’étude.

Le syndicat national d’infirmier pointe un « doublement de la charge de travail »

Ainsi, les infirmières qui ont débuté leur carrière dans les années 2000 abandonnent plus facilement leur carrière à l’hôpital, relève franceinfo. Beaucoup d’infirmières jettent l’éponge, en raison des faibles salaires et des conditions de travail détériorées. D’autres, préfèrent exercer en libéral, ou encore en Ehpad.

« Comment s’étonner que des infirmières sous-payées, en sous-effectif ne restent pas à l’hôpital ? » a réagit dans un communiqué le Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI-CFE CGC). Il pointe également « le doublement de la charge de travail infirmier depuis dix ans ».

Le syndicat estime qu’il y a déjà « 60 000 postes infirmiers vacants et 10 % des soignants » en arrêt maladie. Le SNPI évoque également les cas « d’épuisement », de « dépression » ou de « burnout ».

