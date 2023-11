Son premier clip, son fan le plus chelou, son premier spectacle (en maternelle)… Pour fêter comme il se doit la nouvelle version de son single « Sur un air Latino », Lorie, la queen des années 2000, nous a raconté ses premières fois !

Madmoizelle. C’était quand, la première fois que tu as fait un clip ?

Lorie. Je rêvais d’aller aux États-Unis et c’était pour tourner mon premier clip, « Près de moi », à Miami. Je ne savais pas à ce moment-là que j’allais en tourner plein d’autres. C’était un moment magique, je réalisais plein de rêves. J’arrivais aux États-Unis, je tournais un clip, mon premier single…

Raconte-nous la première fois que tu as fait un feat.

Ça a été avec les élèves de la Star Ac’ saison 1. Même moi je me prenais pour une élève tellement j’avais le même âge qu’eux. Après ça, j’y suis allée tous les ans.

C’était quand, la première fois que tu as compris que tu étais célèbre ?

Quand j’ai compris que je ne pouvais plus aller faire du shopping avec mes copines un samedi après-midi à Châtelet-Les-Halles. Il y avait tellement de monde que c’est un mec de la sécurité d’un magasin qui nous a fait rentrer dans la boutique puis l’a fermée. Alors que j’étais juste partie faire du shopping avec mes copines !

Raconte-nous la première fois que tu as eu affaire à un·e fan chelou·e…

Il y a un fan qui m’a offert une étoile. Apparemment tu peux acheter des étoiles et j’ai le certificat à la maison qui dit qu’il y a une étoile à mon nom. Ah et, une autre fois, je venais de me faire opérer de l’endométriose, je dois aller me laver. Sauf que je ne peux pas me déplacer toute seule ou rester debout trop longtemps. Donc une jeune infirmière vient m’aider et je me retrouve à poil, sous la douche avec mes perfusions. Elle m’aide, elle me tient et puis elle me dit : « Ah, j’étais tellement fan de vous ! Si un jour on m’avait dit que j’allais vous rencontrer ! ». Je réponds « Oui, par contre surtout ne me prenez pas en photo tout de suite. » (Rires)

Raconte-nous la première fois que tu as écrit une chanson.

Quand j’étais au collège, j’avais commencé à écrire des poèmes, parce que j’avais une copine qui le faisait et je trouvais ça super cool. Et je me suis dit « Dis donc, ça ressemble à une chanson. » Et c’est là que sont nées les paroles de « Écoute ton coeur ». J’avais écrit les deux premières phrases, « Écoute ton cœur et bouge ton corps » puis j’ai écrit tout un texte et c’est devenu un titre que j’ai sorti à 15 ans.

C’était quand, la première fois que tu es montée sur scène ?

J’étais en maternelle. Le spectacle est fini et la maitresse donnait des médailles à tous les enfants. C’était un petit peu long donc tout le monde en avait ras-le-bol, les parents comme les enfants. Tout le monde était un peu avachi et moi j’étais en tailleur, le dos bien droit, toute souriante et je me dis : à ce moment-là je savais que j’étais à ma place. Ma mère m’a dit « Dis donc, pour te faire descendre de scène, c’était quelque chose. »

Qui est le premier artiste qui t’a donné envie de faire de la musique ?

Michael Jackson, Madonna, Janet Jackson… Des performeurs, des shows. Il y avait des chansons, des mises en scène, des chorégraphies, des clips de fou et des concerts de dingue.

Quel est le premier clip qui t’a marquée ?

Thriller de Michael Jackson. Je regardais la choré et en même temps je mettais un coussin sur mes yeux parce que j’avais peur !

Raconte-nous la première fois que tu as décroché un rôle.

C’était une fiction pour TF1, où je jouais une patineuse artistique. C’était une sorte de Rocky patineuse et j’étais heureuse parce que la boucle était bouclée puisque j’avais fait 10 ans de patinage.

C’était quand, la première fois que tu as rencontré ton idole ?

C’était à la patinoire et j’avais rencontré Surya Bonaly. C’était la championne de l’époque et un modèle. J’allais à l’entrainement comme tous les samedi matin et bizarrement, je n’avais pas trop envie d’y aller ce jour-là… Et là, je la vois sur la piste. C’était génial.

Quel est le dernier clip que tu aies tourné ?

« Sur un air latino » avec Brö. Dans ce clip, on voulait mélanger nostalgie et nouveauté. On trouvait rigolo de mettre des images d’archives. Ces images n’étaient sorties que sur des DVD et la plupart sont inédites.

On te verra quand la prochaine fois ?

Pour ce clip mais aussi pour d’autres collaborations avec des artistes et des versions de dingo. J’avais envie de faire quelque chose pour les 20 ans du premier single, du premier album.

Le premier album de Lorie

Ce qui m’a fait un déclic, ça a été de voir plein d’artistes que j’admire parler de moi dans les médias. Par exemple Pomme qui a dit « Première chanson, c’était Lorie ». Puis d’autres artistes qui disaient que leur premier concert, c’était moi… alors qu’aujourd’hui, je suis fan d’eux ! Je me suis dit : il y a quelque chose à faire.

