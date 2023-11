C’était en 2000, Alizée avait 16 ans et devenait un phénomène après son passage dans l’émission « Graines de star » en interprétant « Moi… Lolita ». 23 ans plus tard, sa fille, Annily, reprend le tube iconique de sa mère sur TikTok et fait le buzz avec plus de 2 millions de vues. Une vraie madeleine de Proust.

« Quand fourche ma langue j’ai là… Un fou rire aussi fou qu’un phénomène. » C’était en 2000, et 23 ans plus tard, « Moi… Lolita », de la chanteuse Alizée, est toujours un phénomène indémodable.

En 1999, Alizée marquait toute une génération sur le plateau de « Graines de star »

À l’époque, la jeune Corse a 16 ans, elle se passionne, depuis son enfance, pour le chant et la comédie musicale. La France la découvre alors qu’elle participe, en 1999, à l’émission « Graines de star » diffusée sur M6. Alizée est alors repérée par Mylène Farmer et le producteur Laurent Boutonnat. Tous deux souhaitent accompagner la jeune femme : la première, en écrivant les paroles, gérant les tenues et les chorégraphies et le second en composant les mélodies qui deviendront des tubes.

« Moi… Lolita » sort quelques mois plus tard et cartonne immédiatement, marquant toute une génération. S’ensuivront d’autres tubes comme « J’en ai marre ! » (2003) ou encore « J’ai pas vingt ans ! », des titres bien plus sulfureux qu’ils n’en avaient l’air à l’époque, sexualisant d’emblée la jeune femme sans qu’elle n’en soit forcément consciente, à l’instar de beaucoup d’idoles populaires avant elle, comme France Gall avec « Les sucettes », par exemple.

Quand Annily, la fille d’Alizée, reprend « Moi… lolita » sur TikTok

Mais quel coup de vieux de voir aujourd’hui sa fille, Annily, reprendre sur TikTok la chanson qui a propulsé sa mère à l’époque, générant par la même occasion un énorme buzz avec plus de deux millions de vues au compteur. Tout y est : même tenue, même coupe de cheveux que celle de sa mère lorsqu’elle interprète « Moi… Lolita » dans l’émission Hit Machine.

@badouchatelain #duo avec @Best Music Video Coucou Maman #bestmum #fakebody ♬ suono originale – Best Music Video

Une véritable madeleine de Proust.

