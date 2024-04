«J’arrête» : accusée de harcèlement, Lizzo va-t-elle quitter l’industrie musicale ?

Dans un post Instagram, Lizzo a laissé entendre qu’elle quittait l’industrie musicale, déclarant qu’elle « commençait à avoir l’impression que le monde ne voulait pas d’elle. »

« Je n’ai pas signé pour ces conneries. J’ARRÊTE. » C’est sur cette déclaration fracassante que Lizzo a conclu un message posté le 29 mars sur son compte Instagram. Déclarant être l’objet de mensonges et de critiques constantes sur Internet et dans son quotidien, la chanteuse et rappeuse américaine de 35 ans a annoncé qu’elle se retirait.

Des critiques physiques constantes

Sur son compte Instagram aux 12 millions d’abonnés, Lizzo, de son vrai nom Melissa Viviane Jefferson, a déclaré ne plus supporter les critiques auxquelles elle fait face. « Je ne supporte plus d’être traînée dans la boue par tous ceux qui font partie de ma vie et sur Internet. »

« Tout ce que je veux c’est faire de la musique, rendre les gens heureux et aider à rendre le monde un peu plus beau. (…) Mais je commence à croire que le monde ne veut pas de moi. »

Évoquant des « mensonges » et des « moqueries » à l’encontre de son « apparence », Lizzo s’est plainte de voir sa personnalité « décortiquée par des gens qui ne me connaissent pas et insultent mon nom. »

Lizzo dans le clip de « Juice »

Dans son message, la chanteuse et rappeuse n’a pas fait d’allusions aux accusations dont elle fait l’objet. Pour rappel, depuis 2023, plusieurs de ses danseuses l’ont accusée de harcèlement sexuel, moral et de séquestration. Une plainte a été déposée contre elle en 2023. Lizzo a constamment démenti ses accusations, déclarant que celles-ci étaient « incroyables ». Depuis l’été dernier, cette chantre de la confiance en soi est défendue par l’avocat des stars Marty Singer. Adulé d’Hollywood, cet avocat compte notamment parmi ses clients Johnny Depp, Kim Kardashian ou encore Bill Cosby.

Bien que son message se termine sur l’annonce qu’elle démissionnait, la star récompensée d’un Grammy n’a pas précisé s’il était question pour elle de quitter les réseaux sociaux ou bien d’arrêter carrément la musique et se retirer de l’industrie musicale. Affaire à suivre, donc.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.