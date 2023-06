Cocktail empoisonné, héritage, recherches Google douteuses… aux États-Unis, l’histoire d’une autrice accusée d’avoir tué son mari passionne

Kouri Richins, qui a écrit un livre pour enfants sur le deuil après la mort de son mari, est soupçonnée de l’avoir assassiné.

C’est une histoire qui passionne les États-Unis, relayée notamment par Jezebel. Kouri Richins, autrice connue pour avoir écrit Are You With Me ?, un livre pour enfants sur le deuil après la mort de son mari, est accusée de l’avoir assassiné. Son procès s’est ouvert lundi 12 juin, et de nombreuses preuves accablantes ont été mises en évidence.

Les faits se seraient produits le 3 mars 2022, rapporte Paris Match. Ce jour-là, Kouri Richins, âgée de 33 ans, aurait donné un cocktail empoisonné à son mari, Eric. Un moscow mule mélangé à une dose de fentanyl considérée comme mortelle. Il est décédé quelques heures après.

C’est en mai dernier que l’autrice a été arrêtée. Notamment à cause de plusieurs sms, dont un en particulier, adressé à un dealer, où elle lui a demandé « ces trucs qu’aimait bien Michael Jackson », soit de puissants analgésiques, selon des documents judiciaires.

« Des prisons pour riches en Amérique »

Autres preuves incriminantes : son historique Google. Selon CNN, Kouri Richins aurait ainsi fait plusieurs recherches comme : « les flics peuvent-ils vous forcer à faire un test au détecteur de mensonge ? », « des prisons de luxe pour les riches en Amérique », « le certificat de décès dit en attente, l’assurance-vie paiera-t-elle toujours ? », « si quelqu’un est empoisonné, qu’est-ce qui figure sur le certificat de décès », ou encore, « comment supprimer définitivement des informations d’un iPhone à distance ».

Des recherches curieuses, qui s’ajoutent à des soupçons de falsification de documents liés à la succession et l’assurance vie de son défunt mari, selon un spécialiste. Car avant de mourir, Eric Richins aurait d’ailleurs changé les bénéficiaires de son testament et de son assurance-vie, passant de sa femme à sa sœur. Selon la chaîne KSL-TV, la famille de la victime soupçonnait Kouri Richins d’être responsable de sa mort depuis le début. « Ils ont dit qu’il les avait avertis que si quelque chose lui arrivait, elle serait à blâmer », est-il écrit dans l’enquête.

